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12 Şub 2024 - 19:44- Perde Arkası G:

Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira!

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Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi’nde bulunan Hakmar’dan aldığı dondurmanın üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasındaki fark nedeniyle şikayetçi olan vatandaş, marketlerin denetlenmesini istedi.

Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira! mask
Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira!
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Birçok markette benzer sorunla karşılaştıklarını söyleyen vatandaş, “Hakmar’dan aldığım dondurmanın üzerine kocaman 64,90 TL yazıyor. Ama kasada ise fişte görüldüğü gibi 89.90 TL ödedim. Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira. Gerçekten insanları soyuyorlar. Bu soygunu açıktan yapıyorlar. Yetkililerin denetimleri sıklaştırmasını, denetimlerin haber verilmeden müşteri gibi girilerek yapılmasını istiyoruz. Aksi halde bunları yakalamak kolay olmuyor” dedi.

Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira!

12 Şub 2024 - 19:44 Kocaeli/ Derince- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Haklı - Hakmar,Gıda ürünleri,en uygun satan marketlerden biri, hem de ürünleri kaliteli,tavsiye ederim.isteğim daha çok şubesinin açılması.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 21:55
05

Hayir - İnsanları soymuyorlar böyle kendini uyanık zanneden bir iki kişi şikayet ediyor ama her an bir şeylere zam geliyor enflasyon resmi olarak yüzde 65 . Böyle bir ortamda her an etiketleri güncel tutmak mümkün değil . Kasada zaten fiyatı görüyorsun . En son parayı ödüyorsun. Benim bildiğim bütün marketler böyle beğenmezsen almazsın ödemezsin. Marketleri suçlayıcı bunlar hırsız vb lafları etmek çok çok yanlış enflasyon yüzde yüz buna da uyum sağlamak zor

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 21:26
04

Volkan - Surekli ayni haber azicik secim zamani sandiga giderken dusunun sonra merket calisanina bagirin kizin marketciler hain patron hain sanki vergileri patron marketci arttiriyor akaryakita kim zam yapiyor

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 21:07
03

Jopdedik - Yazık.Ülkenin geldiği hale bakın.Buna enflasyon denir.Suçu başkasına atmayın.Ülke iyi yonetilmedigi için batıyor.20 yılı bi değerlendirin.Adam tek yüzükle gelmişti....Şimdi Karun gibi zengin

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 20:41
01

Kartepeli - Hakmar hep aynisini yapıyor yenimahalledekide ayni.iki seferdir patates aliyorum dislari saglam icleri hep curuk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 20:20
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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