Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira!

Hayir - İnsanları soymuyorlar böyle kendini uyanık zanneden bir iki kişi şikayet ediyor ama her an bir şeylere zam geliyor enflasyon resmi olarak yüzde 65 . Böyle bir ortamda her an etiketleri güncel tutmak mümkün değil . Kasada zaten fiyatı görüyorsun . En son parayı ödüyorsun. Benim bildiğim bütün marketler böyle beğenmezsen almazsın ödemezsin. Marketleri suçlayıcı bunlar hırsız vb lafları etmek çok çok yanlış enflasyon yüzde yüz buna da uyum sağlamak zor