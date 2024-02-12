Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar

Mahalle sakinleri, “Şelale’nin sağ üst tarafında bulunan yolda çocuklarımız okula gidiyor. Yolun şelale arkasındaki adeta uçurum gibi olan bölgede bir güvenlik önlemi yok. Çocukların ayağı kaysa uçurumdan aşağı düşebilirler. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi hangisi yetkili ise bu alanla ilgili güvenlik almaları gerekiyor. Gerçekten burada evlerin ve uçurumun arası zaten 5 metre civarında. Çocuklarımız okula giderken hep tedirgin oluyoruz. Bu konuda belediyelerin üzerine düşeni yapacağına inanmak istiyoruz. Olası bir kaza gerçekten geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir” dedi.