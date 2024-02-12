Mahalle sakinleri, “Şelale’nin sağ üst tarafında bulunan yolda çocuklarımız okula gidiyor. Yolun şelale arkasındaki adeta uçurum gibi olan bölgede bir güvenlik önlemi yok. Çocukların ayağı kaysa uçurumdan aşağı düşebilirler. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi hangisi yetkili ise bu alanla ilgili güvenlik almaları gerekiyor. Gerçekten burada evlerin ve uçurumun arası zaten 5 metre civarında. Çocuklarımız okula giderken hep tedirgin oluyoruz. Bu konuda belediyelerin üzerine düşeni yapacağına inanmak istiyoruz. Olası bir kaza gerçekten geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir” dedi.
12 Şub 2024 - 19:55- Perde Arkası Güncelleme:
Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi ile yapılan Gazanfer Bilge Bulvarı’nda daha sonra daha iyi bir görüntü için şelale yapıldı. Şelalenin Erenler bölgesinde kalan kısmının üst sağa dönüş tarafında bulunan yolun güvenliği ile ilgili mahalle sakinlerinin şikayeti var.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.