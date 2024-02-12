Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Şub 2024 - 19:55- Perde Arkası G:

Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi ile yapılan Gazanfer Bilge Bulvarı’nda daha sonra daha iyi bir görüntü için şelale yapıldı. Şelalenin Erenler bölgesinde kalan kısmının üst sağa dönüş tarafında bulunan yolun güvenliği ile ilgili mahalle sakinlerinin şikayeti var.

Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar mask
Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mahalle sakinleri, “Şelale’nin sağ üst tarafında bulunan yolda çocuklarımız okula gidiyor. Yolun şelale arkasındaki adeta uçurum gibi olan bölgede bir güvenlik önlemi yok. Çocukların ayağı kaysa uçurumdan aşağı düşebilirler. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi hangisi yetkili ise bu alanla ilgili güvenlik almaları gerekiyor. Gerçekten burada evlerin ve uçurumun arası zaten 5 metre civarında. Çocuklarımız okula giderken hep tedirgin oluyoruz. Bu konuda belediyelerin üzerine düşeni yapacağına inanmak istiyoruz. Olası bir kaza gerçekten geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir” dedi.

Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar

# İzmit, Büyükşehir

12 Şub 2024 - 19:55 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.151.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Epilepsi hastalarından korkmayın mask
Epilepsi hastalarından korkmayın
Bu çöpler yanarsa sokak büyük zarar görür mask
Bu çöpler yanarsa sokak büyük zarar görür
Afetlerde gazeteciliğin el kitabı çıktı mask
Afetlerde gazeteciliğin el kitabı çıktı
Araçların park edilmesine çözüm bulunmalı mask
Araçların park edilmesine çözüm bulunmalı
Sahil düzenlemesine bu yol yakışmadı mask
Sahil düzenlemesine bu yol yakışmadı
Yuvam Akarca’da ağaç kesimi bitmiyor mask
Yuvam Akarca’da ağaç kesimi bitmiyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL