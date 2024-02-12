Yarım kalan otel inşaatı tehlike saçıyor

Binanın içinde onlarca metre derinlikte bir çukurun olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Bunanın çevresi açık olduğu için çocuklarımız binanın içinde oyun oynuyor. Elbette biz gördüğümüzde çocukları uyarıyoruz. Ama sonuçta çocuklar sokağa çıkıyor ve oraya gidiyor. Her zaman önlememiz mümkün olmayabilir. Bu bina tamamlanmayacaksa güvenlik için etrafı komple trapez saç kaplanarak kapısının kapatılması gerekiyor. Zaten geceleri burada kalanlar da oluyor. Gerçekten sadece çocuklar için değil mahalle için büyük risk taşıyor. Bu kadar uzun süredir bekleyen bu inşaattan zaten tuğlalar da düşmeye başladı. Acil bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.