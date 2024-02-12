Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 kararı memnuniyet verici

Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplandı.



3 saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlanmış ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşılmıştı.



Kararın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla Türk Savunma Sanayii daha hızlı yol alacaktır." diye konuştu.



Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin de mesajlar verirken "Türkiye güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımıza sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bölge bırakacağız." dedi.

"TÜRKİYE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIKLA İLERLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Terörle mücadele ve dış poolitaka başta olmak üzere pek çok konuyu detaylıca ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar kabinemizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdik.

Dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

Ocak ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık.

"HEDEF 60 MİLYAR DOLAR"



Turizm geliri yüzde 17 arttı, 57 milyon turist geldi. Turizmde hedef 60 milyar dolar.



TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Türkliye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor.

"BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİK"

Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek, insanlı uzay misyonunu başarıyla hayata geçirdik. Alper Gezeravcı görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü ve biz de kendisini bugün kabul ettik. İkinci astronotumuz da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz. Ülkemizin farklı alanlarda yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maharet zannedenler maalesef burada da boş durmadı. Eser ve hizmetlere kulp takan, takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların, kaçırdığı fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik, edeceğiz.

ABD'DEN F-16 SATIN ALMA SÜRECİ

ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebizimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla Türk Savunma Sanayii daha hızlı yol alacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE

Milli Güvenlik Kurulumuzun Ocak ayı toplantısında sınır ötesi operasyonlarımızı kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk. Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir.

Bölücü örgütün ömrünü uzatan ana faktör kimi müttefiklerimiz ile Kuzey Irak'taki bazı yapıların teröre verdiği destektir. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılıdır. Iraklı kardeşlerimizden haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetimizi Irak makamlarına iletti. 40 yıldır sürdürdüğümüz bölücü terör örgütüyle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız.

Irak'la Kalkınma Yolu Projesi için de bu önemlidir. Türkiye güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımıza sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bölge bırakacağız.

DEPREM KONUTLARI

Depremin birinci yıl dönümünde hem inşası tamamlanan konutların teslimatını yapmak hem de depremzedelerimizin acısına ortak olmak üzere bölgedeydik. 5 ilimizde kuraları çekerek hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 31 binin üzerindedir.



İki ay içinde 75 bin konut teslim edilecek. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine ulaştıracağız.

14-28 Mayıs seçim döneminde Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamladı. Deprem bölgesinde faaliyete geçireceğimiz başvuruları 15 Şubat'tan itibaren başlıyoruz. Felaket telalları ve bozgunculara prim vermemenizi özellikle rica ediyorum. Depremzede kardeşlerimizden gönülleri ferah tutmalarını bekliyorum.

"GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Son 10 yıldır her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de yaklaşırken milletimizi huzursuz edecek görüntüler gelmeye başladı. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Mahalli İdareler Seçimlerini, ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların heveslerini yine kursaklarında bırakacağız.

Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur.



Sıkıntılarımız elbette var. Sıkıntıların bir kısmı küresel ve bölgesel krizleirn yansımaları bir kısmı da ayağımıza takılan çelmelerin bedelidir.

Türkiye yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sıkıntılarının hepsinin üstesinden gelecek bir programa sahip bir ülkedir. Yolumuza devam ettik, edeceğiz. Ne enflasyon ne br başka gayretler bizi çökertemez, çökertemeyecek.

Önümüzdeki sorunları çözerek Cumhuriyetimizi ikinci asrında hak ettiği yere çıkartacağız.

MISIR'A 12 YIL SONRA ZİYARET

Sayın Sisi ile ekonomik, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkelerimiz arasında pek çok konuyu istişare edeceğiz. Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacak. Hitler özentisi Netanyahu, her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor.



Bu sabah güvenlik bölge olarak ilan ettikleri yaklaşık 1,5 milyon Gazzeli'nin sığındığı Refah'ı hedef aldılar. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar.

Kaynak: NTV