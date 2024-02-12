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12 Şub 2024 - 20:13- Sağlık G:

Kemoterapi tarihe karışabilir: Kanser aşısında tarih belli oldu

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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser alanındaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ve 2026'ya kadar ilk kanser aşılarının piyasaya sürülebileceğine inandıklarını belirtti.

Kemoterapi tarihe karışabilir: Kanser aşısında tarih belli oldu mask
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BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Focus dergisine kanser aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Şahin, yıllar süren kanser araştırmalarının sonucunda akciğer kanseri türüne karşı bir antikor ve metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ilaç konjugatı (ADC) adayının onay için uygun hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, bu yıl sonuna kadar on aşı adayının faz 2 veya faz 3 denemelerini tamamlayarak ruhsat potansiyeli taşıdığını belirtti.

Toplam 30 kanser türüne karşı klinik araştırmaların sürdüğünü ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Şahin, 2030'a kadar geniş bir kanser tedavisi portföyü hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Türeci ise son yıllarda kanserle mücadelede çığır açan yeni bulgulara ulaşıldığını ve Biontech olarak büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunu ve bireyselleştirilmiş kanser tedavisine odaklandıklarını vurgulayan Türeci, ilerleyen yıllarda kemoterapiye gerek kalmayabileceğini dile getirdi. Vücudun kendi savunma sisteminin kansere karşı savaşabilmesi için çalıştıklarını ve kemoterapinin yerine antikor ilaç konjugatlarını (ADC'ler) ve aşıları kullanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu yaklaşımın gelecekte daha hassas ve etkili tedaviler sağlayabileceğini belirtti.

Özetle, BioNTech'in kurucu ortakları, kanser tedavisi alanındaki çalışmalarının önemli ilerlemeler kaydettiğini ve gelecekte daha etkili ve bireyselleştirilmiş tedavilerin mümkün olabileceğine inandıklarını vurguladılar.

Kaynak: NTV

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12 Şub 2024 - 20:13 - Sağlık --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Reco - Evet biontech aşısı müthiş yan etkileri ile sağlık mutluluk saçıyor insanları göz göre göre mahvettiniz kesin kanser aşısıda bir o kadar etkili olur

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 20:34
01

Gültepeli - Ürettikleri Kovid aşılarının yan etkileri görülmeye başlandı insanlar kalp krizinden ölmeye başladılar şimdi buda yetmedi kanser aşısı vurup başka bir şekilde mi öldürecekler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 20:23

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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