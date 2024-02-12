Darıca’ya nasiplendi Dilovası’na aday oldu

YAKUP TÖRK DİLOVASI ADAYI GÖSTERİLDİ
Darıca Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yapan Yakup Törk, aday gösterilmemesinin ardından yaptığı açıklamada partisini hedef alarak, “Darıca’nın geleceğine ve umuduna ihanet edenler 31 Martta hezimeti yaşayacak ve bunun siyasi bedelini ödeyeceklerdir.” ifadeleri ile oldukça sert bir açıklama yayınlamıştı. Törk, bugün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında CHP’nin Dilovası Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.