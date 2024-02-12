Engin Koyun: Yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, Süper Lig'e çıkacağız

EVDE 3, DEPLASMANDA 1 PUAN HEDEFE GÖTÜRÜR

Gazetemiz Spor Müdürü Hayrettin Albayrak'ın moderatörlüğünde, gazetemiz spor muhabiri Gökhan Beşiktaş ve Kocaeli TV Spor Müdürü Taha Burak Yavuz yorumlarıyla izleyenleriyle buluşan Top Ağlarda programına Kocaelispor Başkanı Engin Koyun katıldı. Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan Engin Koyun şunları söyledi: "Boluspor maçından talihsiz bir gol yedik, gol pozisyonunu vermememiz gerekiyordu. Bolu maçı bitti, dersler çıkarmamız gereken bir maçı geride bıraktık. Her takımın başına gelen 2 puan kaybedebilme olayı başımıza geldi ama evinde 3, deplasmanda 1 puana seni hedefe götürür. Biz Şanlıurfaspor maçı ile kaybetmeme serimize devam edeceğiz.

SON 4 HAFTADA 10 PUAN ALMIŞIZ

Taraftarımız haklı olarak daha iyi maçlar izlemek istiyor ama bu ligde iyi top oynayan takım sayısı çok az. Daha iyi futboldan daha çok kazanmaya yönelmemiz gerekiyor. Ligde kalma, playoff'a girme ve şampiyonluk mücadelesi olmak üzere lig 3'e bölünmüşken her şey olabilir ki bunu Eyüpspor'un, Giresunspor maçında gördük. Boluspor maçında rakip de üst düzey performans sergiledi. Son 4 haftada 10 puan almışız, hiç kötü değil. Göztepe, Bandırma deplasmanından galibiyete çıkınca biz de tepki oldu. Bandırmaspor'u yendik. Göztepe yeni hocası ile iyi bir çıkış yakaladı, onlar da bir camia takımı.

YENİDEN GELMEK İSTEDİĞİNİ İFADE ETTİ

Tanque transferinden son gün haberimiz oldu, en az gelirken serbest kalma maddesini 1 milyon Euro koyalım istedik ama onlar 500 bin Euro istedi ve ortasını 750 bin Euro olarak bulduk. Sözleşme bu maddeyle imzalandı. Transferde Tanque'nin camiada kabul gördüğünü ve en azından bir kaç gün önce bize haber verilebileceğini söyledi. Bu transferde Tanque giderken hüzünlüydü, bizim Süper Lig'e çıkacağımızı ve çıktığımızda yeniden gelmek istediğini ifade etti. Afobe ile anlaşmayı sağladık ama kulübü serbest bırakmadı. Sakatlığı hakkında bize yansıyan bir şey olmadı. Afobe'nin transferini yönetim kurulu grubumuzda paylaştık ama son anda olmadı. Eze ile ilgili Ertuğrul hocaya teklif sunduk ama olumsuz rapor aldık. Kasango gündeme geldi ama son dönemde çok sakatlandı ve olmadı. Sırp futbolcu ile de görüşme yaptık ama kulüp başkanı izin vermedi.

GOL ATACAĞINA DAİR SÖZÜ ALDIK

Transfer olsun diye transfer yapmadık. Son transferimizi transferin bitimine 14 dakika kala FIFA'ya bildirdik. Kulüpte yazıcımız da bozuldu ama her şeye rağmen transferi bitirdik. Forvet transferindeki Davit Skhirtladze'nin satın alma opsiyonu bizde, kendisi de transferden dolayı çok mutlu. Bu hafta için gol atacağına dair sözü de aldık. Bu transferde kulübüne para vermedik, maliyeti oldukça düşüktü. Buraya gelmek için kendisine fedakarlık yaptı. Kendisi gelirken işlemlere hız kazandırmak adına boş mukaveleye imza attı ve bize güvendiğini gösterdi. Kendisi arkadaşına sormuş ve buranın iyi bir kulüp olduğu kendisine iletilmiş.

ARA TRANSFERDE KARIMIZ BİLE OLDU

Mali kongre yapacağız, zorunlu değil. Yapmazsak para cezası var. Bütçemizi arttırmak için gerekli olan bir kongre. 11 milyon 75 bin TL bir bakiyemiz var. Bir kaybımız yok. Emre Nefiz'i gönderirken alacaklarından kaynak sağladık, Tanque'de de aynısını yaptık. Gelen futbolcular direkt 11'de katkı sağlayacak. Ara transferde karımız bile oldu diyebiliriz. 30 milyon civarı ara transfer dönemi harcamamız oldu. Dino ile Tanque transferini benzer görenler var ama Dino 'Ben gidiyorum' diyerek bıraktı ve gitti. Sonra sezon başında önceki parasının 3'te 1'ine geri gelmek istedi ama kendisine teşekkür ettik. Tanque çok farklı onun durumunu bir menajer hamlesi olarak görüyor ve kabul ediyorum. Kendisiyle kötü ayrılmadık, onun yerine gelenler yerini dolduracaktır. Hocamıza alınan beraberlerlik sonrası tepki gösteriliyor, bunu yapmayalım. Göztepe bize gelecek, bunu kimse unutmasın.

TAKIMIN FUTBOLCUSUNA BORCU YOK

Türkiye'nin nadir borçsuz kulüpleri arasında yer alıyoruz. Günü gelmiş borcumuz yok, yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kent ile bir güven uyumu sağladık ve 80 milyon gelir sağlamışız, buna Yıldız Entrgre dahil değil. Seneye reklam gelirlerimizi en az 200 milyon lira hedef koyduk. İşçi borçlarımızın yüzde 50'sini ödedik, pek çok isimle anlaşma sağladık. Federasyondan para gelmiyor, borçlara kesiliyor. Bugün takımın futbolcusuna borcu yok ve Süper Lig'e doğru yürüyoruz. Bu büyük bir başarı. Artık güvenilir bir futbol takımımız var, oyuncular boş mukaveleye imza atıyor. Önümüzdeki yıl geçmişten gelen borçlarından da kurtulmuş bir Kocaelispor'dan söz edeceğiz. Bu noktaya ulaşmamızda emeği çok büyük pay sahibi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Valimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, Süper Lig'e çıkacağız"