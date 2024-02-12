İş makinesinin tekeri ve kırıcı ucunu çalarken yakalandılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün saat 06.00 sıralarında iş makinesinin istikamet tekeri ve ekskavatör kırıcı ucunu çalmaya çalışan H.Ş.(20), Y.Ş.(14) ve B.A.'yı (13) suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ş.'nin 30 Ocak günü Bahçecik bölgesinde 22 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı tespit edildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. B.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.Ş. mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Y. Ş. ise mahkemece tutuklanarak Kandıra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Hirsizligin cezasi var mi ne kadar salmislar midir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.