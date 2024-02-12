Ziraat Bankası emekli müdür yardımcısı yaşamını yitirdi

İzmit Serdar Mahallesi sakinlerinden Yıldız Apakgün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Merhum Fuat Apakgün'ün eşi, Özlem Dikeçligil ve Gözde Apakgün Ulutürk'ün anneleri, Ruhi Saner'in kardeşi, Ziraat Bankası İzmit Şubesi geçmiş dönem müdür yardımcısı Yıldız Apakgün'ün ölümü üzüntü yarattı. Yıldız Apakgün'ün cenazesi yarın Fevziye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.