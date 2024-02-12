CHP’de Gebze adayı yine netleşmedi

ÖZEL GEBZE ADAYI İÇİN YETKİYİ ALDI

CHP yerel seçimler için adaylarını belirlemeye devam ederken bugün gerçekleşen Parti Meclisi (PM) toplantısında Gebze için yine karar çıkmadı.

PM’de Gebze Belediye Başkan adayını belirlemesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yetki verildi. CHP’nin Gebze’de aday çıkarıp çıkarmayacağı, CHP Genel başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener arasında yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Özel’in Gebze için Akşener’e sunacağı teklif ve alacağı cevap merakla bekleniyor.