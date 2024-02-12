CHP’de Gebze adayı yine netleşmedi

ÖZEL GEBZE ADAYI İÇİN YETKİYİ ALDI
CHP yerel seçimler için adaylarını belirlemeye devam ederken bugün gerçekleşen Parti Meclisi (PM) toplantısında Gebze için yine karar çıkmadı.
PM’de Gebze Belediye Başkan adayını belirlemesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yetki verildi. CHP’nin Gebze’de aday çıkarıp çıkarmayacağı, CHP Genel başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener arasında yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Özel’in Gebze için Akşener’e sunacağı teklif ve alacağı cevap merakla bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.