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Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık o işlemler sınırlı olacak

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Son 1 yılda rekor seviyeye ulaşan kredi kartı borçları, Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Borçlanmanın önüne geçmek ve vatandaşları korumak için kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemeler sinyali verildi. Peki, bu düzenlemeler ne olabilir? Masadaki maddeler neler?

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık o işlemler sınırlı olacak mask
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Türkiye'de hemen hemen her vatandaşın sıklıkla kullandığı kredi kartları için yeni düzenleme geliyor. Son 1 yılda rekor seviyeye ulaşan kredi kartı borçları nedeniyle çok sayıda vatandaş zor günler geçiriyor. Borçlanmanın önüne geçmek ve vatandaşları korumak için kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemeler sinyali Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan geldi.

Bunlardan en dikkat çekici olanı da taksit sınırı. Yine cep telefonu konusunda da bir düzenleme yapılması gündemde.

Kredi kartı borçlarındaki artış sonrası Merkez Bankası'nın kredi kartlarıyla ilgili atacağı değerlendirilen adımlar arasında taksit sınır, kredi kartından nakit çekiminin kısıtlanması gibi maddeler yer alıyor. Yine kredi kartı verilen kişilerin sınırlanması da gündemde.
CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Abulkadir Develi, önemli açıklamalar yaptı. İşte Prof. Dr. Abulkadir Develi'nin açıklamaları...

NASIL DÜZENLEMELER GELEBİLİR?

"Yapılacak olan düzenlemeler belki lükse kaçan, yüksek gelir gruplarına dair bir kısıtlama söz konusu olabilir. Dar gelirli vatandaşları da gözeterek enflasyon artışıyla beraber bir artış durumu söz konusu olabilir limitlerde. Enflasyonla beraber kredi hacminin artması zaten beklenir. Maaşlar arttıkça kredi limitinin artması da beklenir. Burada önemli olan, bundan daha fazla artışı engellemektir. Fiyatla artıp kredi kartı limitleri sabit kaldığı zaman ücretli kesim zora girebilir.

CEP TELEFONLARA DÜZENLEME GÜNDEMDE

"Daha lüks olarak nitelendirdiğimiz, cep telefonu gibi araç gereçlerde tüketimi kısma noktasında bir düzenleme gelebilir. Bunu işin tüketim kısmını, ithalat kısmını olumlu etkileyecek bir düzenleme olabilir."
Öte yandan gündemdeki asgari ödeme tutarlarının artırılması, gecikme faiz oranının artırılması, nakit çekimin engellenmesi gibi kredi kartı kullanımını sınırlandıracak etkenler hakkında konuşan Develi, düzenleme yapılırken özellikle düşür gelirli grubun kollanması ve dengenin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: CNN Türk

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12 Şub 2024 - 22:58 - Ekonomi --- Okunma

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