Sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarıldığını iddia eden işçilerden protesto

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde otomobil camı üreten fabrikadan Kristal İş Sendikası'na üye oldukları için çıkarıldığını ileri süren bir grup, fabrikanın önünde toplanarak işveren aleyhine slogan attı.
Protestoya destek veren Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aslan, gazetecilere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istediği yüzdelik dilimi sağladıklarını ancak fabrikanın, üyelerinin işine son verdiğini ifade etti.
Sendikaya üyeliğin anayasal hak olduğunu anımsatan Aslan, firmaya ait Ankara ve Gebze'deki fabrikalardan 24 kişinin atıldığını söyledi.
Aslan, "Tek derdimiz burada ekmeğimize katkı vermek. Ekmeğimizi, alın terimizi çoluk çocuğumuza götürmektir." dedi.
Hem fabrikanın çalışmasını hem de hak ettikleri ücreti almayı istediklerini vurgulayan Aslan, işverene sağduyulu davranma çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.