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Saadet Partisi bir adayını daha açıkladı

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Yerel seçim çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, bir ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.  

Muhammet Emin Can
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Saadet Partisi bir adayını daha açıkladı mask
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HASAN İNCİ BAŞKAN ADAYI OLARAK AÇIKLANDI

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında bugüne kadar Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kandıra, Körfez Belediye Başkan Adayları’nı açıklayan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Dilovası Belediye Başkan Adayı’nı da açıkladı. Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Hasan İnci olarak açıklandı. Dilovası’nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında adaylığı ilan edilen İnci’yi törende Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın başta olmak üzere Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı partililer yalnız bırakmadı.

YAKASINDAKİ PARTİ ROZETİNİ ÇIKARACAK

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, aday tanıtım toplantısındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Burada bir adımı başlatıyoruz. Bu adım Ercan Dalkılıç başkanımızın geçen dönem zirveye ulaştırmaya ramak kala bıraktığı hikâyeyi tamamlamak üzere çıktığımız adımı başlatıyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta belediye başkanlığını kazandığımız zaman başkanımız yakasındaki parti rozetini çıkararak tüm Dilovası’nın başkanı olacak. Dilovası halkı milli görüş belediyeciliğinin eşit belediyeciliğine hasret kalmıştır. 31 Mart’ta sandığa gittiğimizde, kabine girdiğimizde bir kavşağa girmiş gibi olacağız ve bir karar vereceğiz. Bu kararla annelerimiz çocuklarının geleceğini, nineler ve dedeler torunlarının geleceğini, gençler ise kendi geleceğini seçecek”

DİLOVASI HAK ETTİĞİ İTİBARI KAZANACAKTIR

Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Hasan İnci ise adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada “Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız ‘Bizim bir şeye ihtiyacımız o da heyecan’ derdi. Sizlerin heyecanı bizlere de sirayet etti. Heyecanlıyız, Dilovası bir heyecan istiyordu ve bu heyecan bugün başladı. Dilovası’nda ‘Acaba kazanabilir miyiz?’ diyerek yola çıkmaktan haz almıyoruz. Bizimle birlikte hareket edecek arkadaşlara ‘Bizim burada kaybetmemiz söz konusu bile olamaz’ diyoruz. Dilovası’nın geldiği nokta ortadadır. Dilovası’nı beklenenin çok ilerisine taşıyacağız. Sizlerden de destek bekliyoruz, büyüklerimizle neler yapabileceğimiz üzerine konuştuk. Biz Dilovalıyız, Dilovası Türkiye’nin en büyük ilçesidir. Dilovası hak ettiği itibarı kazanacaktır” dedi.

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12 Şub 2024 - 23:59 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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