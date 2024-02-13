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Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı mask
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
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Kaza, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı Tofaş marka otomobil ile K.E. yönetimindeki 34 RV 7124 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücü ile Tofaş marka otomobilde bulunan yolcu S.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yolcu S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İki araç da hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kaynak: İHA

# araç, polis, Kartepe

13 Şub 2024 - 00:06 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

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