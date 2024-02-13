İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Asira köyünde 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Karnından yaralanan 20 yaşındaki ve elinden yaralanan 16 yaşındaki Filistinliler, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yitzhar yerleşim biriminden onlarca Yahudi yerleşimci, Asira köyünün doğusunda 4 eve taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı, güvenlik kameralarını parçaladı ve bir evin önünde park halindeki aracı kundakladı.

Görgü tanıkları, yerleşimcilerin saldırısıyla İsrail güçlerinin baskınının eş zamanlı gerçekleştiğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, ocak ayından bu yana Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ve mülklerine karşı 186 saldırı düzenledi.

Kaynak: AA