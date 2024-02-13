Başakşehir'deki düğün magandaları yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan kişilerin olduğu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri Y.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları 2 tüfek ile 3 şarjöre el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 şüphelinin "genel güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.