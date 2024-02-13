Kocaeli’de 'Uğur Özgen' suç örgütü çökertildi

İzmitli - Uğur Özgen En azindan 5 yıldır bilinen bir suc örgütü devlet bu zaman zarfında ne işle uğraşıyordu? Süleyman bey acaba biliyormuydu? Sn yerlikaya allah sizden razı olsun eski bakanımız görev yaptığı sure boyunca suc örgütleri ile fotoğraf cektirmedikten tutuklamayi unutmuş siz geldiniz de milletin kanını emen keneleri bir bir tutukluyorsunuz sağolun.