Kocaeli’de 'Uğur Özgen' suç örgütü çökertildi

İçişleri Ali Yerlikaya ‘Kafes 39’ operasyonu kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Kocaeli’de Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
“7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında; İstanbul’da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner TAYYAR, Kocaeli’de Uğur ÖZGEN, Samsun’da Sadi YILDIRIM, Bilecik’te Melik KORKUT, Kars’ta Mürsel ÖZAĞDAŞ, Konya’da Bülent ŞİMŞEK’in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi”
7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
❗️İstanbul’da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve
❗️Antalya’da Soner TAYYAR,
❗️Kocaeli’de Uğur ÖZGEN,
❗️Samsun’da Sadi YILDIRIM,
❗️Bilecik’te Melik KORKUT,
❗️Kars’ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,
❗️Konya’da Bülent ŞİMŞEK'in ele… pic.twitter.com/dBbzKEwGre
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Uğur Özgen En azindan 5 yıldır bilinen bir suc örgütü devlet bu zaman zarfında ne işle uğraşıyordu? Süleyman bey acaba biliyormuydu? Sn yerlikaya allah sizden razı olsun eski bakanımız görev yaptığı sure boyunca suc örgütleri ile fotoğraf cektirmedikten tutuklamayi unutmuş siz geldiniz de milletin kanını emen keneleri bir bir tutukluyorsunuz sağolun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.