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13 Şub 2024 - 09:03- Gündem G:

Araç alacaklar dikkat! İkinci el piyasası kontak kapattı

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Yeni yıl itibarıyla uygun fiyatlı araç bulmak isteyen vatandaşlar ikinci el oto pazarlarına akın etti. Vatandaşlar oto pazarlarına ilgi gösterse de piyasa adeta kontak kapattı. Peki araç satışları neden durdu, şu anda hangi modeller daha cazip? Konuyla ilgili uzman isimden ‘fiyat’ uyarısı geldi. İşte detaylar.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el piyasası kontak kapattı mask
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İkinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ikinci el araç almak için oto pazarlarına akın etse de fiyatları görünce satın almaktan vazgeçiyor.

Peki piyasadaki durağanlığı ana sebepleri neler, şu anda hangi modeller daha cazip? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili gelişmeleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Ertemel, ‘Fiyatlar tekrar cazip hale gelebilir’ diyerek uyardı.

PİYASA NEDEN DURGUN?

İMAS Başkanı Ertemel’in açıklamaları şu şekilde: “İkinci el otomobil piyasasında bir süredir var olan durağan süreç halen etkisini sürdürüyor. Piyasayı etkileyen krediye erişim zorlukları ve yüksek oranlar haricinde, sıfır otomobilde sağlanan indirim ortamı ilgiyi bu pazara çektiğinden, kullanıcı tercihi sıfır otomobile kaymış durumda. Yeni yıl ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarının bir miktar arttığını görüyoruz.

İkinci el pazarında ise düşük talep sebebiyle indirimli fiyatlar halen sabit seyrini koruyor. Zaman zaman araç sahipleri yüksek fiyatlar talep etse de, alıcı bulabilen reel fiyatların cazip olduğunu söylemek mümkün.

HANGİ MODELLER DAHA CAZİP?

Yeni yıl ile birlikte sıfır otomobilde fiyatların bir miktar yükselmesi ve ikinci el otomobilde fiyatların halen sabit olması sebebiyle, model yılı yeni olan araçların reel fiyatları avantajlı konumda. Özellikle Türkiye’de üretilen otomobillerin maliyet avantajı sebebiyle fiyatlarının biraz daha makul olduğunu söyleyebiliriz.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR ARTTI MI?

İkinci el otomobil fiyatları sıfır fiyatından referans alınarak belirleniyor. Etiket fiyatlarında %2-%3’lük cüzi bir artış görülse de alıcı bulabilen reel fiyatlar halen sabit durumda.

‘SIFIR ARAÇLARDA DARALMA BEKLİYORUZ’

Ocak ayı sıfır otomobil satış adetleri yüksek olmasına rağmen, artan fiyatlar ve sona eren kampanyalar neticesinde mart sonrası sıfır satışlarında daralma bekliyoruz.

‘FİYATLAR CAZİP HALE GELEBİLİR’

Bu süreçte artan sıfır fiyatlarına karşılık sabit kalan ikinci el fiyatları, ikinci el otomobili tekrar cazip hale getirebilir. Bu sebeple mart sonrası talebin ikinci ele kayacağı ve piyasamızın tekrar hareketlenmeye başlayacağı kanaatindeyiz. Bu noktada artan talebe istinaden ikinci el otomobilde de bir miktar fiyat artışı görebiliriz.

Öte yandan döviz kuru, maliyetler ve enflasyon gibi fiyatları etkileyen ana faktörler sebebiyle, yıl içerisinde her iki pazarda da bir miktar fiyat artışı yaşanabilir. Ancak mevcut koşullar, Ticaret Bakanlığımızın aldığı etkili tedbirler ve piyasada beklenen daralma gibi sebeplerle fiyat artışları kabul edilebilir oranda olacak, geçmiş yıllardaki spekülatif ortam yaşanmayacaktır.”

Kaynak: Milliyet

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13 Şub 2024 - 09:03 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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