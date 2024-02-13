Bakanlık açıkladı! Susuzluğa karşı yağmur bahçeleri geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 yılı kapsayan stratejik planını yayımladı. Şehirlerde yeşil alan miktarının düşük olması ve yeni alan bulunamaması tehdidinin aktarıldığı plana göre, ülke genelinde yeşil alanların artırılması için Millet Bahçeleri yaygınlaştırılacak. Şu anda 74 milyon metrekarelik alana sahip (tamamlanan, çalışma başlatılan) Millet Bahçelerinin 2028’e kadar 100 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Günümüzde şehirlerde geçirimsiz alanlar büyük yer kaplarken Bakanlık, Millet Bahçelerinde; yağmur suyunun toplanıp yer altı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için “yağmur bahçeleri” gibi yeni yöntemler kullanmak için çalışmalar yürütecek.
NEFES DESTEĞİ
Plana göre, “nefes alan kentler” konsepti ile şehirlerde motorlu taşıtlardan arındırılmış ve vatandaşların hareketliliğini artıracak bölgelerin oluşturulması desteklenecek, scooter, bisiklet gibi sıfır emisyonlu mikromobilite araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek.
Planda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre Bakanlığınca 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık projesi kapsamında, bu zamana kadar 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atığın Bakanlıktan lisans almış işletmelerce işlenerek, ekonomiye kazandırıldığı belirtildi. 20 milyon kişiye sıfır atık konusunda eğitim verildiği bilgisi verilerek, bu sayının 21 milyona çıkarılması hedefine işaret edildi.
İKLİM TEHLİKE HARİTASI
İklim Değişikliği Başkanlığı’nın stratejik planında, Türkiye’nin coğrafi konumu ve gelişmişlik düzeyi bakımından iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı anımsatılarak, “Ülkemizin coğrafi yapısından ötürü iklim değişikliğinin etkileri her ilimizde farklılık gösteriyor” denildi. Bu kapsamda ise, iklim tehlike haritaları hazırlanacak.
Kaynak: Milliyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.