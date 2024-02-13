Kocaeli’de 7 ilçe elektriksiz kalacak (13 Şubat Salı Kocaeli Elektrik Kesintisi)

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 13 Şubat Salı günü 7 ilçede elektrikler kesilecek. Kandıra, Gölcük, İzmit, Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Körfez’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56418
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER
|13.02.2024
|09:00
|17:00
|56513
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ÇİFTLİK, İPEK YOLU, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY
|186. SK., 383. SK., 4264. SK., 4284. SK., 444. SK., 447. SK., 448., 448. SK., 449. SK., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 455. SK., 456. SK., 457. SK., 466. SK., 468., 468. SK., 471. SK., 532/2., 532/2. SK., 540. SK., 542. SK., 544. SK., 544/1. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557. SK., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 567., 569., 569. SK., 572. SK., 573. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579. SK., 580. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 588. SK., 589. SK., 590., 590. SK., 591. SK., 592. SK., 593. SK., 594. SK., 595. SK., 596., 597. SK., 598. SK., 601. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 638. SK., 639. SK., 640. SK., 642. SK., 643. SK., 644. SK., 663. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., ÇALDIRAN CD., DICLE, HALIDE EDIP ADIVAR, HALIDE EDIP ADIVAR CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HASTANE CD., IPEK YOLU, İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARAFATMA CD., MALAZGİRT CD., MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., TURGUT ÖZAL CD., YAŞAR DOĞU CD.
|13.02.2024
|09:00
|16:00
|56516
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇAMKONAK
|BALKAN, BALKAN SK., ÇAMLICA SK., ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., HALIS, HALİS SK., KARADENİZ CD, KARADENİZ.. CD., KOÇLAR SK., LALELİ SK., SOFULAR SK., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., VOLKAN SK.
|13.02.2024
|09:00
|15:30
|56668
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKÇAKOCA, HACIHIZIR, KÖRFEZ, VELIAHMET, VELİAHMET
|AKGÜVERCİN SK., AKİF TERZİOĞLU SK., ALACA MESCIT, ALACA MESCİT SK., GÜMÜŞLÜ BAYIRI SK., HACI HASAN ÇEŞME SK., HACI HÜRREM YOKUŞU, HACI HÜRREM YOKUŞU SK., HACI KASIM SK., KABARAN ÇEŞME SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., NARLIK YOKUŞU SK., PORTAKAL MESCİDİ GEÇİDİ SK., SAKLI SK., SÜREYYA SK., ZEYTİNLİBAHÇE SK.
|13.02.2024
|09:00
|11:00
|56697
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKINCI, AVDAN, YAĞCILAR
|AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER
|13.02.2024
|09:00
|17:00
|56738
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, BARBAROS, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT
|29 EKİM CD., AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HURİ SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELEKŞAH SK., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., ZİRVE SK.
|13.02.2024
|13:00
|17:00
|56739
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ATAKENT, DAMLAR, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ
|ANAYURT SK., ATA SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BELDE, BELDE SK., BEYOĞLU CD., CESUR SK., CEVIZLIK, DOĞA SK., ELA, ELA SK., EVRİM SK., FIRTINA SK., GAZANFER BİLGE CD., HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., İSKEFİYE SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOŞOĞLU CD., KUŞKONMAZ SK., OKTAR SK., OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., RÜZGARGÜLÜ SK., TAŞLIK SK.
|13.02.2024
|09:00
|13:00
|56740
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE
|1., 1. SK., 23. SK., 26., 26. SK., ADALI, ADALI SK., AMİRAL SK., BAĞLAR SK., BERK, BOSTAN SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EDEBALİ CD., EKŞİ SK., ELVIN, ELVİN, FİGEN, GÜZEL BAHÇE, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKENLİ SK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., NİSAN, ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SEVVAL AY, ŞAHİNLER SK., ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., YILDIRAY CD.
|13.02.2024
|09:00
|17:00
|56742
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA
|13.02.2024
|09:00
|17:00
|56745
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEMSETTIN, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY
|DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|13.02.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
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