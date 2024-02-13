Borsada bahar günleri! Yükselişin sebebi belli oldu

Geçen haftayı 9 bin 45 puan ile rekor seviyeden tamamlayan BIST 100 Endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de rekor tazeledi. Haftanın ilk günü açılışta önceki kapanışa göre yüzde 0.98’lik (88.25 puan) artışla 9 bin 134 puana çıkan ve rekor seviyeden işlem gören endeks gün sonunda yüzde 1.42 artış yaptı, 9 bin 174 puandan kapandı.

Hürriyet’e konuşan uzmanlara göre, borsadaki bu yükselişte ‘uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke not görünümünde yukarı yönlü revizeye gitmesi’, ‘artan yabancı yatırımcı ilgisi’, ‘CDS risk primlerinde sınırlı bir artış olması’, ‘kurdaki oynaklığın stabil seyretmesi’ ve ‘mevduat faizlerinde normalleşme eğiliminin ön plana çıkması’ gibi pek çok neden etkili. Ancak son rekor seviyelerin, yeni TCMB başkanının 8 Şubat’taki enflasyon raporu sunumundaki performansının piyasa tarafından olumlu karşılanmasının da etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

KARAHAN’IN SUNUMU ETKİLİ

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “TCMB başkan değişimiyle başlayan süreçte yabancı kurumlardan gelen art arda olumlu raporlar piyasalara olumlu yansıdı” derken; Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ise, “TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporundaki sunum performansı piyasalar tarafından olumlu algılandı” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Demirtaş, kısa vadede enflasyon baskısı devam etse de 2024 yıl sonuna ilişkin yüzde 36 enflasyon beklentisinin korunmasının da enflasyonla mücadele konusunda piyasaya olumlu sinyal verdiğinin altını çizdi.

PARA AKIŞI BEKLENTİSİ

Ceyhun Yavaş ise, Fitch’in Türkiye dahil gelişen piyasalara sermaye akışının 10 yılın zirvesine çıkacağını duyurmasının, geçen haftaki enflasyon raporunun beklentiler dahilinde gerçekleşmesinin ve piyasada likiditenin de artmış olmasını endeksteki olumlu havayı devam ettirdiğini aktardı. Yavaş, “Son dönemde yurt içerisinde ekonomi yönetiminde atılan adımların olumlu yansımaları ile birlikte yabancı yatırımcı ilgisinin orta vadede artmaya devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

KÜÇÜKLER GİTTİ, BÜYÜKLER GELİYOR

Borsadaki yatırımcı sayısındaki düşüş sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi birden azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 243 bin 334 kişiden 7 milyon 200 bin 436 kişiye inmiş oldu. Yatırımcı sayısının 8.6 milyon ile rekor kırdığı ekim ayına kıyasla 1.4 milyon yatırımcı borsadan çıktı. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, yatırımcı sayısının 8 milyonu aştığı dönemdeki yatırımcı kitlesinin çoğunlukla 100 bin TL altında işlem yapan yatırımcılar olduğunu; bu düşük bakiyeli yatırımcıların halka arzlardaki trendin tersine dönmesiyle geri çekildiğini söyledi ve şöyle dedi: “Ortodoks politikalara yönelimle beraber yüksek bakiyeli yabancı ve kurumsal yatırımcıların geldiğini görmekteyiz.”

‘OLUMLU HAVA SEÇİME KADAR SÜRER’

BIST 100 Endeksi, 3 Ekim 2023’te ulaşılan 8 bin 500 seviyesinin ardından 3 ay boyunca 7 bin-7 bin 500 seviyelerinde güç toplamaya çalışmış; yıl başından itibaren de yukarı hareketine yeniden başlamıştı. Geçen hafta cuma günü ilk kez 9 bin seviyesinin üzerine çıkan endeks, yıl başından bu yana artan işlem hacmiyle birlikte TL bazında yüzde 21.1 ve dolar bazında yüzde 16.5 artış kaydetti. Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yarımcısı Cemal Demirtaş, “Borsada devam eden olumlu havanın 31 Mart yerel seçimlerine kadar da sürebileceğini düşünüyoruz. Seçimlere kadar olan sürede 10 bin seviyelerini test edebileceğini öngörüyoruz” dedi.

Kaynak: Hürriyet