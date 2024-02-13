Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 13 Şubat Salı Kocaeli Altın Fiyatları)

Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 13 Şubat Salı ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 1.845 1.990 14 AYAR 1.150 1.950 ATA LİRA 13.560 14.110 ÇEYREK ALTIN 3.310 3.480 YARIM ALTIN 6.620 6.960 ZİYNET ALTIN 13.250 13.930 REŞAT 5'Lİ 65.800 71.800 22 AYAR YARIM GR 920 1.005 24 AYAR YARIM GR 1.005 1.075

Kaynak: Haber Merkezi