Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'

Deprem uzmanları, Marmara Depremi'ne ilişkin neredeyse her gün uyarıda bulunuyor. Beklenen Marmara depreminde süre azaldığını belirten deprem bilimciler, 7 ve üzeri büyüklükte çevre illeri de etkileyebilecek olası büyük İstanbul depremini işaret ediyor.
Son günlerde deprem tehlikesi bakımından uyarıların yapıldığı illerde arasında Tunceli-Hakkari de yer alıyor. Doğu Anadolu Fayı'nı işaret eden uzmanlar, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
DEPREM RİSKİ BULUNMAYAN İLLERİ AÇIKLADI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem korkusu yaşamak istemeyenler için güvenli illeri sıraladı.
Ercan'ın paylaşımına göre deprem riski bulunmayan iller şöyle:
"Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak."
Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.