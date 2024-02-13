Eslem Lina için program düzenlendi

Derince’de ikamet eden Akbaş ailesinin bebekleri Eslem Lina için başlatılan yardım kampanyasına destek büyüyerek devam ediyor. Kocaeli Valiliği’nin izni ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında bu kez İlahi ve Ezgi Konseri ile Semazen Gösterisi programı gerçekleşti. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İlahi ve Ezgi Sanatçısı Zekeriya Yüksel ve ekibi sahne alırken, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de etkinliğe katılarak Akbaş ailesini yalnız bırakmadı. Programa katılan vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Eslek Lina yavrumuza destek konusunda ailemizin her zaman yanındayız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN