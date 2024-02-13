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Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

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Küresel piyasalar, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi mask
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ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları ötelerken, dün açıklanan verilerde ülkede kısa dönemli enflasyon beklentilerinin değişim göstermediği görüldü.

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken, son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, analistler, enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Fed'in ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, bankanın ne zaman ve ne kadar faiz indirimi yapacağını tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Fed'in enflasyonla mücadelesine yönelik pek çok riskin olmaya devam ettiğine işaret eden Bowman, bankanın mevcut politika faizinin doğru yerde olduğunu, "yakın gelecekte" faiz indirimini uygun görmediğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de son birkaç yılda fiyatları yükselterek kar marjlarını ve satışlarını artıran ABD'li işletmelerin, ciddi artış uygulamalarından vazgeçme konusunda yavaş olabileceği riskinin bulunduğuna dikkati çekti. Barkin, "Enflasyonist baskının devam edeceği yönünde gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tahvil piyasaları dar banttaki seyrine devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18, dolar endeksi 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Güçlü dolar ve son 2 ayın zirvesine yakın tahvil faizleri altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken, dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyan altınının ons fiyatı yeni günde yatay seyirle 2.020 dolardan alıcı buluyor.

Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerine çıktı.

Bununla birlikte, hisse ve sektör bazlı oynaklık güçlü kalmaya devam ederken, ABD'li çip üreticisi Nvidia, dün piyasa değeriyle kısa süreliğine Amazon'u geride bıraktı. Çip tasarımcısı Arm Holdings'in hisseleri de dün yüzde 30'a yakın değer kazandı.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,3 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 gerilerken, artışla zirve tazeledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla kapanış rekoru kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklığın arttığı görülüyor.

Bugün bölgede açıklanacak ZEW beklenti endekslerinden alınacak sinyaller önem taşırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya tarafında Yeni Yıl Tatili nedeniyle Çin ve Hong Kong'da piyasalar kapalı kalmaya devam ederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ülkenin en büyük şirketlerinden Softbank'taki yüzde 10'u aşan yükselişle son 35 yılın zirvesine çıktı.

Analistler, Softbank'taki yükselişte şirketin çip tasarımcısı Arm Holdings'te pay sahibi olmasının önemli rol oynadığını belirterek, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin de faiz artırımı için acelelerinin olmadığı yönündeki açıklamaların bölgede risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazancıyla 9.174,58 puandan tamamlayarak rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.175,82 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 30,7150'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,72000 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 299 baz puanda bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, perakende satışlar ve dış ticaret endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ödemeler dengesi, perakende satışlar ve dış ticaret endeksi

10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, şubat ayı ZEW beklenti endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı ZEW beklenti endeksleri

16.30 ABD, ocak ayı TÜFE

Kaynak: AA

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13 Şub 2024 - 09:26 - Ekonomi --- Okunma

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