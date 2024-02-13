Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını açıkladı. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan İbrahim Yumaklı, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz" dedi.

İşe alınacak personel bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek. İlanlar 19 Şubat tarihine kadar İşkur'un resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacak.

Başvurulan meslek için belirlenen okulun ilgili bölümünden ya da programından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak gerekiyor. Diğer başvuru şartlarıyla ilgili detaylara Resmi Gazete'den ulaşılabilecek. Bakan Yumaklı " Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: TRT Haber

# tarım işçisi, sosyal, yeni

13 Şub 2024 - 09:28 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Başakşehir'deki düğün magandaları yakalandı mask
Başakşehir'deki düğün magandaları yakalandı
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı mask
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 kararı memnuniyet verici mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 kararı memnuniyet verici
Gençler savunma sanayisi alanında yetiştirilecek mask
Gençler savunma sanayisi alanında yetiştirilecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı mask
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL