Araç sahipleri dikkat! Motorine zam pompaya yansıdı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent ham petrolü, Pazartesi gününü hafif düşüşle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü, Eylül ayından bu yana en uzun günlük kazanç serisini sınırladıktan sonra 77 dolar civarındaydı.
Öte yandan akaryakıtta zamlara yenisi eklendi.
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam geldi
Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı ortalama 44 - 45 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.
Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı.
Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre Kocaeli’de motorin fiyatı 44.30 kuruşa yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Görünen Köy - indirim İndirim indirim ! Ekonomi rayına oturdu. Her gece yarısı Pompalar çalışıyor.. Ekonomistler iş başında
Korfezli Savaşçı - AA demekki bu hızla 1 Nisan'da 60 gayme
Murat Öztürk - Biz Türkler dolar üzerinden maaş aldığımız için gelen zamlar önemli değil
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.