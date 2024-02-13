Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Şub 2024 - 09:40- Ekonomi G:

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam pompaya yansıdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Brent ham petrolü, pazartesi gününü hafif düşüşle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem görürken, motorinin litre fiyatına dev zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı son yapılan zamla 44 TL'yi aşarak tarihi zirveyi gördü.

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam pompaya yansıdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent ham petrolü, Pazartesi gününü hafif düşüşle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü, Eylül ayından bu yana en uzun günlük kazanç serisini sınırladıktan sonra 77 dolar civarındaydı.

Öte yandan akaryakıtta zamlara yenisi eklendi.

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere  2 lira 56 kuruşluk zam geldi

Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı ortalama 44 - 45 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı.

Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre Kocaeli’de motorin fiyatı 44.30 kuruşa yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

# dolar, Kocaeli

13 Şub 2024 - 09:40 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Görünen Köy - indirim İndirim indirim ! Ekonomi rayına oturdu. Her gece yarısı Pompalar çalışıyor.. Ekonomistler iş başında

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 11:30
02

Korfezli Savaşçı - AA demekki bu hızla 1 Nisan'da 60 gayme

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 11:14
01

Murat Öztürk - Biz Türkler dolar üzerinden maaş aldığımız için gelen zamlar önemli değil

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 09:50
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık yüzde 11,4 arttı mask
Perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık yüzde 11,4 arttı
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2023'te geriledi mask
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2023'te geriledi
Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 16,5 milyon dolar oldu mask
Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 16,5 milyon dolar oldu
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi mask
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Borsada bahar günleri! Yükselişin sebebi belli oldu mask
Borsada bahar günleri! Yükselişin sebebi belli oldu
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfıra indirildi mask
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfıra indirildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL