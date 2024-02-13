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13 Şub 2024 - 09:41- Siyaset G:

Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti

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Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti mask
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CHP'de aday belirleme çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir istifa yaşandı. CHP’de Genel Sekreterlik ve İstanbul Milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan Gürsel Tekin, sürpriz bir biçimde partisinden istifa etti. Bu dönem Milletvekili olmayan Tekin’in adı Esenyurt belediye başkan adaylığı için geçiyordu.

Gürsel Tekin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tekin, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır.  Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple,

Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkânım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: HABER MERKEZİ

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13 Şub 2024 - 09:41 - Siyaset --- Okunma

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