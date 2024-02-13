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Dünyanın her rengi KO-MEK’te

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KO-MEK ile Türkçe öğrenen yabancı kursiyerler sosyal yaşamda kendilerini daha rahat ifade edebilmenin sevincini kendi kültürlerini tanıtarak yaşadı

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Farklı kültürler ve farklı dillerden olan birçok vatandaşı bünyesinde bulunduran KO-MEK çeşitli sebeplerden dolayı Kocaeli’nde yerleşik yaşayan yabancı kursiyerlerin de ücretsiz Türkçe öğrenmelerini sağlıyor. Açılan Türkçe A1-A2 ve B1 seviyesi kurslarla kendini geliştiren yabancı kursiyerler bu sayede günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilme olanağına kavuşuyor. Birçok renkli kültüre ev sahipliği yapan KO-MEK’in yabancılar için Türkçe eğitimi branşında kısa sürede 4 bin 523 kişiye eğitim verildi.

KENDİ KÜLTÜRLERİNİ VE YEMEKLERİNİ TANITTILAR

Birçok ulustan ve devletten kursiyeri bünyesinde bulunduran KO-MEK’te elbette kurs bitim törenleri de oldukça renkli oluyor. Osman Gazi KO-MEK kurs merkezinde Türkçe kursuna katılan faklı ülkelerden kursiyerler milli giysilerini giyerek kendi yörelerine ait birbirinden lezzetli yiyecekleri yaptı. Yöresel yemeklerini ve kıyafetlerini doğru Türkçe kullanarak diğer arkadaşlarına tanıtan kursiyerler, artık Türkçeyi konuşuyor olmaktan oldukça mutlu oldu.

TÜRKÇE ÖĞRENMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Ukrayna, Rusya, Almanya, Güney Kore, Mısır ve Suriye’den çeşitli sebeplerden dolayı gelerek artık ilimizde yaşayan yabancı kursiyerler Türkçe öğrenmek için KO-MEK kurslarını tercih ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde verilen eğitimlere katılan yabancı kursiyerler burada hem farklı kültürlerden kursiyerlerle tanışıyor hem de kolay bir şekilde Türkçe öğrenmenin keyfini yaşıyor.

SOSYAL HAYATA KOLAY ADAPTE OLUYORUZ

Türkçe öğrenmenin KO-MEK sayesinde kolay ve uzun bir süreç almadığını ifade eden kursiyerler, ‘’KO-MEK’te öğrendiklerimiz sayesinde kente ve sosyal hayata daha kolay adapte olabiliyoruz. Burada öğrendiklerimizle artık kendimizi doğru bir şekilde sıkıntı çekmeden ifade ederek Türkçe konuşabiliyoruz’’ diyor. Yabancı kursiyerler eğitimlerinin ilk aşamasının tamamlanmasıyla birlikte sertifikalarını aldıktan sonra ikinci seviye olan B1 seviyesine geçerek Türkçe öğrenmeye devam ediyor.

BAŞVURU BİR TIK YAKININIZDA

44 kurs merkezinde 379 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK’te  338 kursiyer aktif olarak Türkçe eğitimine devam ediyor. KO-MEK’in online kayıtları da sürüyor. Siz de bir çok farklı branşta eğitim veren KO-MEK’te eğitim almak istiyorsanız www.komek.org adresinden istediğiniz branşlara online başvuruda bulunabilirsiniz.

Kaynak: BÜLTEN

# ifade, sosyal, Kocaeli
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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13 Şub 2024 - 09:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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