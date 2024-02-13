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Kocaeli, Emitt Turizm Fuarı'nda parladı

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Emitt Turizm Fuarına ‘’Gözlerinize İnanacaksınız” markasıyla kurulan Kocaeli standında, şehrin turizm potansiyeli katılımcıların beğenisine sunuldu

Kocaeli, Emitt Turizm Fuarı'nda parladı mask
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Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 27. Doğu Akdeniz Uluslarası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) Kocaeli tanıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilimizin turizm paydaşları ile birlikte temsil edilen Kocaeli standı fuarın ilgi odağı oldu. Kocaeli’deki acente ve turizm işletmecilerinin temsilcileri, yerli ve yabancı turizm seyahat profesyonellerine kentin konaklama olanakları ve turizm destinasyonlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası farklı ülkelerden tur operatörü ve acenteler, nisan-mayıs aylarında Kocaeli’ye davet edildi. Bu kapsamda Kocaeli Turizm Rehberi, Doğa Turizmi Parkurları, Mavi Bayraklı Plajlar, Kocaeli Turizm Haritası, turizm tanıtım katalog ve broşürleriyle standa gelen turizm profesyonellerine kentimizin turizm çeşitliliği aktarıldı.

KOCAELİ'NİN POTANSİYELİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Fuarda özel bir stantla yerini alan, yerli ve yabancı ziyaretçilere Kocaeli’nin turizm destinasyonları hakkında bilgi verildi. Kocaeli'nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri sergilendi. İzmit Pişmaniyesi, Karamürsel Gazozu, Çenesuyu, Hereke Halısı, İzmit Simidi ve Döşeme Bebeği gibi pek çok ürün, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Fuara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Kocaeli Seyahat Acenteleri, Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği, Kartepe Turizm İşletmeleri, Gölcük- Başiskele Turizm Birliğinden temsilciler katılım sağladı.

KARTEPE TELEFERİK’E YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de Emitt Turizm Fuarında tanıtıldı. Turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği  hakkında turizm profesyonellerine tanıtım yapılarak bilgi verildi.

TURİZM FİLMLERİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Kocaeli turistik rotalarının ve simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra stantta kurulan ekranda Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde en iyi film ödülünü alan “Show Me Kocaeli” filmi ve “Havadan Kocaeli” filmleri gösterime sunuldu. Özellikle yabancı ziyaretçiler, ilimiz hakkında daha detaylı bir bilgi sahibi oldu.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Gölcük, Kartepe, İzmit, Başiskele, Büyükşehir

13 Şub 2024 - 09:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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