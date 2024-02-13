Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Teknoloji

Sosyal medyada hakaret cezasız kalmayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya üzerinden hakaret suçu cezasız kalmayacak. Yakında çıkması beklenen yargı düzenlemesiyle birlikte taraflar arasında artık uzlaşma olmayacak. Suç tespit edildiği takdirde para cezası uygulanacak. Süreç nasıl işleyecek? Detayları CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er ve Kameraman Halil Kahraman aktardı.

Sosyal medyada hakaret cezasız kalmayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medyadaki hakaret olayları bir kez daha mercek altında. İnternet ortamında edilen hakaret cezasız kalmayacak. Sürecin hızlanması için de yeni uygulama yürürlüğe girecek.

Yakında çıkması beklenen yargı paketinde sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girecek. Artık bu konularda uzlaşmaya gidilemeyecek. Hakaret suçu tespit edilirse direkt olarak cezai işlem uygulanacak.

Ön ödemenin alt sınırı 3 ay 15 gün hapis cezası olacak. Cezası 3 ay 15 gün olan bir hakaret suçunda günlüğü 100 liradan 10 bin 500 lira ceza belirlenecek.

Sosyal medya üzerinden mağdur edilen kişi tazminat yoluna gitmek istediğinde ise önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Henüz tasarı aşamasında olan uygulamayla yargı sürecinin hızlanması ve adalet sisteminin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

UZMAN İSİM KONU İLE İLGİLİ ŞU İFADELERİ KULLANDI;

Kişi bir yıl içerisinde şikayet ediyor ve daha sonrasında savcılık şikayetin gerçekten doğru olduğuna kanaat getirirse ön ödeme kurumuna yönlendiriyor bir para cezasına orada direkt hükmediyor. Kişi bu parayı 3 eşit taksitte veya peşin ödeyebilir. Bununla ilgili ödemeyi yaptıktan sonra ceza düşüyor. Burada mağdurun rızası aranmıyor. 5 yıl içerisinde tekrar suça karışırsa bu dava tekrar açılıyor. Dolayısıyla mağdur burada kendisine hakaret edildiğinde kendisinin haklarını hukuk davasında arayabilir.

 

Kaynak: CNN Türk

# sosyal, yeni, para, ceza

13 Şub 2024 - 10:05 Kocaeli- Teknoloji --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sosyal medyada hakaret cezasız kalmayacak mask
Sosyal medyada hakaret cezasız kalmayacak
Bakan Işıkhan: Her zaman milletimizin yanında olduk mask
Bakan Işıkhan: Her zaman milletimizin yanında olduk
Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Siyasi içerikler o platformlarda sınırlandırılacak mask
Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Siyasi içerikler o platformlarda sınırlandırılacak
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mask
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg oldu mask
Ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg oldu
Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor, canlı yayınlanıyor mask
Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor, canlı yayınlanıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL