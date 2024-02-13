Sosyal medyada hakaret cezasız kalmayacak

Sosyal medyadaki hakaret olayları bir kez daha mercek altında. İnternet ortamında edilen hakaret cezasız kalmayacak. Sürecin hızlanması için de yeni uygulama yürürlüğe girecek.

Yakında çıkması beklenen yargı paketinde sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girecek. Artık bu konularda uzlaşmaya gidilemeyecek. Hakaret suçu tespit edilirse direkt olarak cezai işlem uygulanacak.

Ön ödemenin alt sınırı 3 ay 15 gün hapis cezası olacak. Cezası 3 ay 15 gün olan bir hakaret suçunda günlüğü 100 liradan 10 bin 500 lira ceza belirlenecek.

Sosyal medya üzerinden mağdur edilen kişi tazminat yoluna gitmek istediğinde ise önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Henüz tasarı aşamasında olan uygulamayla yargı sürecinin hızlanması ve adalet sisteminin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

UZMAN İSİM KONU İLE İLGİLİ ŞU İFADELERİ KULLANDI;

Kişi bir yıl içerisinde şikayet ediyor ve daha sonrasında savcılık şikayetin gerçekten doğru olduğuna kanaat getirirse ön ödeme kurumuna yönlendiriyor bir para cezasına orada direkt hükmediyor. Kişi bu parayı 3 eşit taksitte veya peşin ödeyebilir. Bununla ilgili ödemeyi yaptıktan sonra ceza düşüyor. Burada mağdurun rızası aranmıyor. 5 yıl içerisinde tekrar suça karışırsa bu dava tekrar açılıyor. Dolayısıyla mağdur burada kendisine hakaret edildiğinde kendisinin haklarını hukuk davasında arayabilir.

Kaynak: CNN Türk