Vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimden bunu istiyor

Yavuz SOLMAZ- Muhammet Emin CAN

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI İÇİN 9 ADAY BULUNUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugüne kadar 9 aday belli oldu. AK Parti adayı Tahir Büyükakın, CHP adayı Atasoy Bilgin, İYİ Parti adayı Gencay Yıldıztekin, Yeniden Refah Partisi adayı Doğan Aydal, Zafer Partisi adayı Nermin Tol, Türkiye İşçi Partisi adayı Hakan Koçak, HÜDA-PAR adayı Mehmet Eşin, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Muharrem Can, Emek Partisi adayı Arzu Erkan oldu. Vatandaşa yaklaşan yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak isimden beklentilerini sorduk.

SAMİMİ VE VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEYEN BAŞKAN

Vatandaşların 31 Mart 2024 seçimi sonrasında Kocaeli’nin 12 ilçesinin başkanı olacak isimden yoğun olarak samimi olmasını ve seçildikten sonra da vatandaş içinde olarak derdini dinlemesini istiyor. Seçmen, başkanın ayrıca 12 ilçenin hepsinin derdiyle dertlenmesini, kentteki eksiklerin giderilmesini ve her kesime aynı mesafede durmasını talep etti.

Gençler ise yeni başkandan öğrencilere yönelik faaliyetler isterken, uygun fiyatlara yemek yiyebilecekleri ve sportif faaliyetlerin yoğunlukta olmasını talep etti.