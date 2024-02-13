Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Alaskapox virüsü kaynaklı ilk ölüm

ABONE OL Google News Sayfamız

Küçük kemirgenlerden insanlara yayıldığı düşünülen Alaskapox virüsü kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Alaska'da yaşlı bir adam, çiçek hastalığıyla yakından ilişkili bir virüsten öldüğü kaydedilen ilk hasta oldu.

Alaskapox virüsü kaynaklı ilk ölüm mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AKPV olarak bilinen "Alaskapox" isimli virüsün küçük kemirgenlerden insanlara yayıldığı düşünülüyor. Küçük cilt lezyonları, şişmiş lenf düğümleri ve kas ağrısı gibi hafif rahatsızlıklara neden oluyor.

Alaska'nın Fairbanks kentindeki bilim insanları tarafından ilk kez gözlemlendiği 2015 yılından bu yana yalnızca yedi enfeksiyon vakası bildirildi.

Bildirilene göre AKPV'den ölen adamın bağışıklık sistemi zayıftı ve kanser tedavisi görüyordu.

Bu durum adamın cilt enfeksiyonu kapması sonrasında komplikasyonlara yol açtı. Böbrek yetmezliğine ve nihayetinde Ocak ayı sonlarında ölümüne neden oldu.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre yaşlı adam Alaska'nın Kenai Yarımadası'nın ücra bir kesiminde yalnız yaşıyordu. Yetkililer, Alaskapox'u birlikte yaşadığı, sık sık küçük memelileri avlayan ve belirtileri başladığında kendisini tırmalayan kediden kapmış olabileceğini söyledi.

Kedinin virüs testi negatif çıktı ancak virüs pençelerinden yayılmış olabilir.

ANA BULAŞMA YOLU HENÜZ BELİRLENEMEDİ

AKPV'nin insanlar arasında bulaşabileceğine dair bir kanıt yok, ancak Alaska sağlık yetkilileri ekstra bir önlem olarak cilt lezyonlarının bandajlarla kapatılmasını tavsiye etti.

Alaska Sağlık Bakanlığı ayrıca kedi ve köpek gibi evcil hayvanların da "virüsün yayılmasında rol oynayabileceği" konusunda uyardı.

Bilim insanları patojenin ana bulaşma yöntemini henüz belirlemedi.

İlk kez yaklaşık 10 yıl önce keşfedilmesine rağmen, Alaskapox'un hafif doğası nedeniyle "bundan çok önce" dolaşımda olabileceği düşünülüyor, bu da çoğu enfeksiyonun gözden kaçırıldığı anlamına geliyor.

 

Kaynak: TRT Haber

13 Şub 2024 - 10:07 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Oturarak çalışmak erken ölüm riskini yüzde 16 artırıyor mask
Oturarak çalışmak erken ölüm riskini yüzde 16 artırıyor
Beyin felci ve epilepsi hastası Yiğit Efe evde eğitimle gelişim mask
Beyin felci ve epilepsi hastası Yiğit Efe evde eğitimle gelişim
Kış çaylarını çok tüketmeyin mask
Kış çaylarını çok tüketmeyin
Dr. Işık: Kanserde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemli mask
Dr. Işık: Kanserde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemli
Acıyı çok sevenler dikkat! Bilinmeyen bir tehlike çıktı mask
Acıyı çok sevenler dikkat! Bilinmeyen bir tehlike çıktı
Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli mask
Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL