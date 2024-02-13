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13 Şub 2024 - 10:13- Gündem G:

Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı

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Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan “akran zorbalığı” sonrası iki öğrenciye verilen 5 gün uzaklaştırma cezasının aile tarafından bir yıla çıkarıldığı öğrenildi.

Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı
Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı
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Bizimyaka Kocaeli’den Galip Ataman’ın haberine göre; Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz kasım ayında yaşanan sınıfta meydan dayağı olayı sonrası okul disiplin kurulu yönetmelik doğrultusunda öğrenciye 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası vermişti. Sınıfta meydana gelen olayı videoya alarak sosyal medyadan paylaşan öğrenci de 5 gün okuldan uzaklaştırılmıştı.

Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı

AİLENİN CEZASI BİR YIL OLDU

Okulda yaşanan olayın kamuoyunda duyulmasının ardından sosyal medyada “linç kampanyası” başlatılmasıyla ailenin çocuğunu okula göndermeme kararı aldığı öğrenildi. Bu arada öğrencinin psikoloji tedavisi gördüğü belirtiliyor. Okulun 5 gün ceza verdiği öğrenci bir yıl okula gitmeyeceğinden devamsızlıktan sınıfta kaldı.

Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı

İDARİ SORUŞTURMANIN SONUCU

Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kasım ayında meydana gelen “akran zorbalığı” ardından milli eğitim müdürlüğünce başlatılan idari soruşturmanın da sonuçlandığı öğrenildi. Müfettişlerce hazırlanan rapora göre okul yönetimiyle rehber öğretmenlerin görevlerini yaptıkları, kusurlu olmadığı ifade edildi.

Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı
Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı

 

Galip Ataman'ın yaşanan olayla ilgili köşe yazısı için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

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# KOCAELİ AKRAN ZORBALIĞI İLE İLİŞKİLİ:
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13 Şub 2024 - 10:13 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Görünen Köy - Sorun değil ;SOKAKLAR DA,,OKULLAR DA, DERSHANER DE Tarikatlar cirit atıyor şap diye kapar....

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 13 Şubat 11:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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