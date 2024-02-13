Arkadaşını tekme tokat dövmüştü Okul 5 gün ceza verdi, aile okula göndermeyince sınıfta kaldı

Bizimyaka Kocaeli’den Galip Ataman’ın haberine göre; Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz kasım ayında yaşanan sınıfta meydan dayağı olayı sonrası okul disiplin kurulu yönetmelik doğrultusunda öğrenciye 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası vermişti. Sınıfta meydana gelen olayı videoya alarak sosyal medyadan paylaşan öğrenci de 5 gün okuldan uzaklaştırılmıştı.
AİLENİN CEZASI BİR YIL OLDU
Okulda yaşanan olayın kamuoyunda duyulmasının ardından sosyal medyada “linç kampanyası” başlatılmasıyla ailenin çocuğunu okula göndermeme kararı aldığı öğrenildi. Bu arada öğrencinin psikoloji tedavisi gördüğü belirtiliyor. Okulun 5 gün ceza verdiği öğrenci bir yıl okula gitmeyeceğinden devamsızlıktan sınıfta kaldı.
İDARİ SORUŞTURMANIN SONUCU
Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kasım ayında meydana gelen “akran zorbalığı” ardından milli eğitim müdürlüğünce başlatılan idari soruşturmanın da sonuçlandığı öğrenildi. Müfettişlerce hazırlanan rapora göre okul yönetimiyle rehber öğretmenlerin görevlerini yaptıkları, kusurlu olmadığı ifade edildi.
Galip Ataman'ın yaşanan olayla ilgili köşe yazısı için tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Görünen Köy - Sorun değil ;SOKAKLAR DA,,OKULLAR DA, DERSHANER DE Tarikatlar cirit atıyor şap diye kapar....
Veli - Geleceğin hanım ağaları....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.