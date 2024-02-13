Aysima Avrupa 3’üncüsü oldu

3 gün süren müsabakalara 9 ülkeden bin 160 sporcu katılım sağladı. Milli takımdan 21 kadın, 21 erkek toplamda 42 sporcu Türkiye’yi temsil etti. Sporcular; Ümit Kızlar, Genç Kızlar, U21 Kızlar, Ümit-Genç Kız Takım Kata, Ümit Erkekler, Genç Erkekler, U21 Erkekler, Ümit-Genç Erkek Takım Kata kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada 21 yaş altı kadın kategorisinde 55 kilogramda yarışan Kartepe Belediyesi sporcusu Aysima Hatice Kurt, 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.