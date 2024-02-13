İhsaniyelilerden Sezer’e tam destek

Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında İhsaniye’de vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı ilçe başkanlarının da eşlik ettiği seçim çalışmaları kapsamında Başkan Sezer, güne Merkez Mahallesi esnafını ziyaret ederek başladı.

ESNAFI GEZDİ, VATANDAŞI DİNLEDİ

Esnaflara hayırlı kazançlar dileklerini ileten Başkan Sezer, talep ve isteklerini dikkatle dinledi. Merkez Mahallesi, Kavaklı ve İhsaniye’de bir araya geldiği hemşehrilerinden yerel seçimler için destek isteyen Başkan Sezer, “Sizlerin desteği ile yine yeniden yollardayız. İnşallah bu yolun sonu yine Gölcük’e hizmet olacak” dedi.

İHSANİYE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Yoğun ziyaretlerle geçen günün sonunda İhsaniye’de bir araya geldiği hemşehrilerinden tam destek alan Gölcük Belediye Başkanı ve Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “İlçenin her metrekaresine yaptığımız hizmetlerin yansımalarını çok şükür İhsaniye’de de birlikte görüyoruz.

GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK

Sizlerin desteği ile sizleri temsilen bu vazifeyi yapıyorum. Bu vazifeyi yaptığımız tüm zaman içerisinde de alnınız ak olacak şekilde çalıştık. Sizi mahcup edecek hiçbir şey yapmadık. Gecemizi gündüzümüze kattık helali hoş olsun. İnşallah yine sizlerin desteğiyle başımız dik bir şekilde yerel seçimlerden sonra da bu görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten