İzmit’in Belediye Başkanı böyle bir isim olmalı

Yavuz SOLMAZ- Muhammet Emin CAN
ÖZGÜR KOCAELİ MİKROFONLARINA KONUŞTULAR
İzmit Belediye Başkan adaylığı için bugüne kadar 7 isim netleşti. AK Parti adayı Muharrem Tutuş, CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti adayı Kamil Şirin, Yeniden Refah Partisi adayı Mustafa Şahin, DEVA Partisi adayı Ercan Aktan, Zafer Partisi adayı Recep Yazıcı olurken Mustafa Can da bağımsız başkan adayı oldu. Vatandaş, 1 Nisan tarihiyle birlikte İzmit Belediye Başkanı olacak isimden beklentilerini Özgür Kocaeli mikrofonlarına açıkladı.
PARTİZANLIK DEĞİL HİZMET BEKLENİYOR
Vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı olacak isimden öncelikli olarak partizanlık yapmasını değil hizmet etmesini bekliyor. Bugüne kadar yapılan yol, çöp toplama, park yapma, sosyal yardımlar ve temel belediyecilik hizmetlerinin devam etmesi vatandaşların en çok dile getirdiği talepler oldu.
UYGUN FİYATLI TEMEL GIDA, KALDIRIM İŞGALLERİ
İzmit halkı ayrıca ulaşım konusunda da yenilenme talep ederken belediyenin kuracağı satış noktalarından daha uygun fiyatlarla temel gıda ürünlerini almak istiyor. Halkın bir diğer talebi ise kaldırım işgallerinin engellenmesi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - İzmit
İzmit
İzmit
Yani yine yeni yeniden Fatma başkan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.