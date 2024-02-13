Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Şub 2024 - 10:38- Gündem G:

İzmit’in Belediye Başkanı böyle bir isim olmalı

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit halkına ‘İzmit Belediye Başkanı olacak isimden beklentiniz nedir?’ sorusunu yönelttik. Vatandaşlar, temel belediyecilik hizmetlerinin devam etmesini talep etti.

İzmit’in Belediye Başkanı böyle bir isim olmalı
İzmit’in Belediye Başkanı böyle bir isim olmalı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yavuz SOLMAZ- Muhammet Emin CAN

ÖZGÜR KOCAELİ MİKROFONLARINA KONUŞTULAR

İzmit Belediye Başkan adaylığı için bugüne kadar 7 isim netleşti. AK Parti adayı Muharrem Tutuş, CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti adayı Kamil Şirin, Yeniden Refah Partisi adayı Mustafa Şahin, DEVA Partisi adayı Ercan Aktan, Zafer Partisi adayı Recep Yazıcı olurken Mustafa Can da bağımsız başkan adayı oldu. Vatandaş, 1 Nisan tarihiyle birlikte İzmit Belediye Başkanı olacak isimden beklentilerini Özgür Kocaeli mikrofonlarına açıkladı.

PARTİZANLIK DEĞİL HİZMET BEKLENİYOR

Vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı olacak isimden öncelikli olarak partizanlık yapmasını değil hizmet etmesini bekliyor. Bugüne kadar yapılan yol, çöp toplama, park yapma, sosyal yardımlar ve temel belediyecilik hizmetlerinin devam etmesi vatandaşların en çok dile getirdiği talepler oldu.

UYGUN FİYATLI TEMEL GIDA, KALDIRIM İŞGALLERİ

İzmit halkı ayrıca ulaşım konusunda da yenilenme talep ederken belediyenin kuracağı satış noktalarından daha uygun fiyatlarla temel gıda ürünlerini almak istiyor. Halkın bir diğer talebi ise kaldırım işgallerinin engellenmesi.

# İzmit Belediyesi, hizmet, başkan, Kocaeli, parti, sosyal, İzmit, Muharrem Tutuş

13 Şub 2024 - 10:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

. - İzmit

İzmit

İzmit

Yani yine yeni yeniden Fatma başkan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 10:57

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TBMM'de yeni nizamiyenin yapımı şubat sonunda başlayacak mask
TBMM'de yeni nizamiyenin yapımı şubat sonunda başlayacak
SEDAŞ aydınlatma çalışmalarına devam ediyor mask
SEDAŞ aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
Büyükşehir’den mezarlıklara binlerce metre taş duvar ve tel çit mask
Büyükşehir’den mezarlıklara binlerce metre taş duvar ve tel çit
İlimtepe 1. Sokak sıcak asfaltla buluştu mask
İlimtepe 1. Sokak sıcak asfaltla buluştu
KO-MEK’te Türkçe öğreniyorlar mask
KO-MEK’te Türkçe öğreniyorlar
Çikolatanın fiyatı tadını kaçırabilir mask
Çikolatanın fiyatı tadını kaçırabilir

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL