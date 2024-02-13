İzmit’in Belediye Başkanı böyle bir isim olmalı

Yavuz SOLMAZ- Muhammet Emin CAN

ÖZGÜR KOCAELİ MİKROFONLARINA KONUŞTULAR

İzmit Belediye Başkan adaylığı için bugüne kadar 7 isim netleşti. AK Parti adayı Muharrem Tutuş, CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti adayı Kamil Şirin, Yeniden Refah Partisi adayı Mustafa Şahin, DEVA Partisi adayı Ercan Aktan, Zafer Partisi adayı Recep Yazıcı olurken Mustafa Can da bağımsız başkan adayı oldu. Vatandaş, 1 Nisan tarihiyle birlikte İzmit Belediye Başkanı olacak isimden beklentilerini Özgür Kocaeli mikrofonlarına açıkladı.

PARTİZANLIK DEĞİL HİZMET BEKLENİYOR

Vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı olacak isimden öncelikli olarak partizanlık yapmasını değil hizmet etmesini bekliyor. Bugüne kadar yapılan yol, çöp toplama, park yapma, sosyal yardımlar ve temel belediyecilik hizmetlerinin devam etmesi vatandaşların en çok dile getirdiği talepler oldu.

UYGUN FİYATLI TEMEL GIDA, KALDIRIM İŞGALLERİ

İzmit halkı ayrıca ulaşım konusunda da yenilenme talep ederken belediyenin kuracağı satış noktalarından daha uygun fiyatlarla temel gıda ürünlerini almak istiyor. Halkın bir diğer talebi ise kaldırım işgallerinin engellenmesi.