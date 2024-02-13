İlimtepe 1. Sokak sıcak asfaltla buluştu

KONFORLU YOLLAR, KOLAY ULAŞIM
Körfez’de, hava koşulları ve yoğun kullanıma bağlı olarak yıpranan yollara anında müdahale ediliyor. Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak İlimtepe Mahallesi 1. Sokak’ta asfalt, 118. Sokak’ta ise kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirildi.
BİN TON SICAK ASFALT
Yürütülen çalışma kapsamında; 450 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan yolda; ilk olarak 1500 ton PMT serimi yapıldı, ardından ise 1000 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İlimtepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra, 118. Sokak’ta ise kaldırımlar yeni görünümüne kavuşturuldu.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.