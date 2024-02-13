İlimtepe 1. Sokak sıcak asfaltla buluştu

KONFORLU YOLLAR, KOLAY ULAŞIM



Körfez’de, hava koşulları ve yoğun kullanıma bağlı olarak yıpranan yollara anında müdahale ediliyor. Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak İlimtepe Mahallesi 1. Sokak’ta asfalt, 118. Sokak’ta ise kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

BİN TON SICAK ASFALT



Yürütülen çalışma kapsamında; 450 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan yolda; ilk olarak 1500 ton PMT serimi yapıldı, ardından ise 1000 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İlimtepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra, 118. Sokak’ta ise kaldırımlar yeni görünümüne kavuşturuldu.

Kaynak: Bülten