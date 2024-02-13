KOÜ’lü Akademisyenlerden Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kocaeli Üniversitesi’nden birçok akademisyenin desteği ile gerçekleştirilecek ve sosyal bilimlerin her alanından bildirilere açık olacak kongre iki gün boyunca aralıksız devam edecek. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmasının 105. yıl dönümünde düzenlenen kongreye akademik çalışmaları ile katılmak isteyenler için özet bildiri son gönderim tarihi 1 Mayıs 2024. Kongreye ilişkin bütün detaylara https://tamuskon.org web adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

Kaynak: Bülten