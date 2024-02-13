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KOÜ’lü Akademisyenlerden Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

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Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın kurucusu olduğu Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) tarafından “TAM 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” 17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya Kaş Kültür Evi’nde düzenlenecek.

KOÜ’lü Akademisyenlerden Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi mask
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Kocaeli Üniversitesi’nden birçok akademisyenin desteği ile gerçekleştirilecek ve sosyal bilimlerin her alanından bildirilere açık olacak kongre iki gün boyunca aralıksız devam edecek.  Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmasının 105. yıl dönümünde düzenlenen kongreye akademik çalışmaları ile katılmak isteyenler için özet bildiri son gönderim tarihi 1 Mayıs 2024. Kongreye ilişkin bütün detaylara https://tamuskon.org web adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

Kaynak: Bülten

# HER, Kocaeli, sosyal

13 Şub 2024 - 10:46 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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