Büyükşehir’den mezarlıklara binlerce metre taş duvar ve tel çit

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda mezarlık çevresine taş duvar, 12 bin metre de tel çit inşa etti. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getirildi.
TOPLAM 76 MEZARLIKTA ÇALIŞMA
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri özenli çalışmalarla son bir yıl içeresinde kent genelindeki toplam 76 mezarlıkta 10 bin metre taş duvar 12 bin metrede tel çitle mezarlıkların çevrelerini düzenledi. Büyükşehir, şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıkların olmayan veya eskiyen çevre duvarlarını yenileyerek güzel bir görünüme sahip olmasını için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.