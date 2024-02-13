Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret

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Mesut Çetinkaya ziyareti sırasında, “İlknur ablamızın partimize çok fazla emeği geçti. Beraber yürüdüğümüz bu yolda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İlknur Çetinbaş ve eşi Tuncay Çetinbaş, Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Mesut Çetinkaya daha sonra Ak Partinin kurucuları arasında yer alan istişare kurulu üyelerinden Perihan Şen ve İsmail Şen’i ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Perihan Şen ve İsmail Şen ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: Bülten