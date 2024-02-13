Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte, geçmiş dönem Ak Parti Karamürsel Kadın Kolları Başkanlığı yapmış olan İlknur Çetinbaş ve ailesini ziyaret etti.

Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret mask
Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mesut Çetinkaya ziyareti sırasında, “İlknur ablamızın partimize çok fazla emeği geçti. Beraber yürüdüğümüz bu yolda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İlknur Çetinbaş ve eşi Tuncay Çetinbaş, Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Mesut Çetinkaya daha sonra Ak Partinin kurucuları arasında yer alan istişare kurulu üyelerinden Perihan Şen ve İsmail Şen’i ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Perihan Şen ve İsmail Şen ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret

 

Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret

Kaynak: Bülten

# ziyaret

13 Şub 2024 - 10:48 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret mask
Çetinkaya’dan Parti Büyüklerine Ziyaret
İhsaniyelilerden Sezer’e tam destek mask
İhsaniyelilerden Sezer’e tam destek
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti mask
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Saadet Partisi bir adayını daha açıkladı mask
Saadet Partisi bir adayını daha açıkladı
Zafer’de Başiskele ve Kandıra belli oldu mask
Zafer’de Başiskele ve Kandıra belli oldu
SP Gölcük adayı Özçelik’i tanıttı mask
SP Gölcük adayı Özçelik’i tanıttı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL