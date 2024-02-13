İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor

Gebze Mevlana Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Ayyıldız Caddesi kesişimde bulunan beton elektrik direğinin betonları dökülmeye başladı. İçerisindeki demirlerin ortaya çıktığı beton elektrik direği geçen günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslandı.
YIKILACAK GİBİ DURUYOR
Yıkılacak durumda olan elektrik direği, yoldan geçen vatandaşlar, araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Direğin yanından geçerken tedirginlik yaşayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.
‘BİRİLERİNİN BAŞINA DÜŞECEK’
Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Ben de direğin halini yeni gördüm. Direk ağaca yaslanmış, bu şekilde olur mu? Neredeyse yıkılacak, birilerinin başına düşecek. Ölüm tehlikesi var" dedi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Görünen Köy - Telaşlanmayın o bina İmar affından yararlanarak güçlendirilmiştir." 9 şiddetinde depreme dayanır." raporu vardır.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.