İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor

Gebze Mevlana Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Ayyıldız Caddesi kesişimde bulunan beton elektrik direğinin betonları dökülmeye başladı. İçerisindeki demirlerin ortaya çıktığı beton elektrik direği geçen günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslandı.

YIKILACAK GİBİ DURUYOR

Yıkılacak durumda olan elektrik direği, yoldan geçen vatandaşlar, araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Direğin yanından geçerken tedirginlik yaşayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

‘BİRİLERİNİN BAŞINA DÜŞECEK’

Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Ben de direğin halini yeni gördüm. Direk ağaca yaslanmış, bu şekilde olur mu? Neredeyse yıkılacak, birilerinin başına düşecek. Ölüm tehlikesi var" dedi.

Kaynak: İHA