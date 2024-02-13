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13 Şub 2024 - 10:51- Asayiş G:

İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içerisindeki demirlerin ortaya çıktığı beton elektrik direği ağaca yaslandı. Her an yıkılacak gibi duran elektrik direği insanların hayatı için tehlike oluşturuyor.

İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor
İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor
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Gebze Mevlana Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Ayyıldız Caddesi kesişimde bulunan beton elektrik direğinin betonları dökülmeye başladı. İçerisindeki demirlerin ortaya çıktığı beton elektrik direği geçen günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslandı.

İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor

YIKILACAK GİBİ DURUYOR

Yıkılacak durumda olan elektrik direği, yoldan geçen vatandaşlar, araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Direğin yanından geçerken tedirginlik yaşayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor

‘BİRİLERİNİN BAŞINA DÜŞECEK’

Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Ben de direğin halini yeni gördüm. Direk ağaca yaslanmış, bu şekilde olur mu? Neredeyse yıkılacak, birilerinin başına düşecek. Ölüm tehlikesi var" dedi.

İnsanların canı böyle tehlikeye atılıyor

Kaynak: İHA

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13 Şub 2024 - 10:51 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Görünen Köy - Telaşlanmayın o bina İmar affından yararlanarak güçlendirilmiştir." 9 şiddetinde depreme dayanır." raporu vardır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 11:23

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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