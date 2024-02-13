SEDAŞ aydınlatma çalışmalarına devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki aydınlatma altyapısının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli olarak görüldüğü belirtilerek, 2023 yılında 10 bin 206 metre alçak gerilim (AG) kablosu, 13 bin 445 ampul, bin 418 armatür ve muhtelif tipte aydınlatma ekipmanlarının değişimini kapsayan aydınlatma programının başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, elektrik dağıtım faaliyet bölgesi genelinde bulunan 9 bin 782 aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerinin bu yıl devam edeceği de vurgulandı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.