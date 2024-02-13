Bankalarla başı dertte olanlar dikkat! KVKK'den emsal karar

Bir bankanın müşteri temsilcisi ile yaptığı görüşmenin ses kaydının kendisine verilmesini isteyen müşteri bakadan olumsuz yanıt aldı. Talebi banka tarafından reddedilen müşteri bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, bankanın, Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkartılan "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kayıtları paylaşamadığını tespit etti.

İlgililerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmeleri adına görüşme kayıtlarını alabileceğine hükmeden KVKK, görüşmede varsa üçüncü kişilere ait verilerin çıkarılması/maskelenmesi önlemleri alınarak ses kayıtlarının gönderilmesi yönünde bankayı talimatlandırdı.

Kaynak: AA