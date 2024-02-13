Erol Zöngü Kütahyaspor’da

H.HIZIR ŞAFAKSPOR’DA YETİŞTİ
Futbola ilimiz amatör kulüplerinden Hacı Hızır Şafakspor’da başlayan Erol Zöngü, 2016 yılında Kocaelispor altyapısına transfer oldu. Kocaelispor U19 takımından oynarken A Takımla antrenmanlara çıkan genç stoper, Karşıyaka’ya gitti. İzmir’de Bornovaspor BAL takımında iki yıl oynayan Erol Zöngü, bu sezon başında 2.Lig takımlarından Aksarayspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bu takımı bir kupa ve 4 lig maçında forma giydi. Erol Zöngü, daha çok forma şansı bulacağı 3.Lig’de Play-Off yarışı yapan Belediye Kütahyaspor’a geçti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.