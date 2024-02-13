Erol Zöngü Kütahyaspor’da

H.HIZIR ŞAFAKSPOR’DA YETİŞTİ

Futbola ilimiz amatör kulüplerinden Hacı Hızır Şafakspor’da başlayan Erol Zöngü, 2016 yılında Kocaelispor altyapısına transfer oldu. Kocaelispor U19 takımından oynarken A Takımla antrenmanlara çıkan genç stoper, Karşıyaka’ya gitti. İzmir’de Bornovaspor BAL takımında iki yıl oynayan Erol Zöngü, bu sezon başında 2.Lig takımlarından Aksarayspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bu takımı bir kupa ve 4 lig maçında forma giydi. Erol Zöngü, daha çok forma şansı bulacağı 3.Lig’de Play-Off yarışı yapan Belediye Kütahyaspor’a geçti.