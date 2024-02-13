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İsmail Poyraz: Sırtımızdan hançerleyenleri unutmayacağız

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Süper Amatör Lig’den düşen Osmanlı 41 Spor Başkanı İsmail Poyraz, bu sezon kendilerini yarı yolda bırakan futbolculara tepki gösterdi, sırtlarından hançerleyenleri asla unutmayacaklarını söyledi.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
İsmail Poyraz: Sırtımızdan hançerleyenleri unutmayacağız mask
İsmail Poyraz: Sırtımızdan hançerleyenleri unutmayacağız
İsmail Poyraz: Sırtımızdan hançerleyenleri unutmayacağız
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“YARI YOLDA BIRAKILDIK

Süper Amatör Lig’de ilk kez mücadele eden Osmanlı 41 Spor, son iki haftaya kadar kümede kalma yarışı içindeydi. Geçen hafta Hisareynspor ile çok kritik bir maça çıkan Turuncu-Beyazlı ekip, rakibine 2-0 yenildi, son hafta öncesinde düşmesi kesinleşti. Başkan İsmail Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezon içinde takımı bırakıp giden futbolculara çok sert çıktı.

İsmail Poyraz: Sırtımızdan hançerleyenleri unutmayacağız

“DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Poyraz yaptığı açıklamada, “2023-2024 sezonu maalesef Süper Amatör Lig’den bir alt lige düşmüş bulunmaktayız. Bu süreçte beni yarı yolda bırakan, sırtımızdan hançerleyen kişileri asla unutmayacağız. Bizi yalnız bırakmayan hocamız Fercan Gör, yöneticimizi Arslan Demirsan, As Başkanımız Yusuf Yazıcı, Başkan Yardımcımız Osman Karakuş, Genel Kaptanımız Mesut Gülhan, Mali Sorumlumuz Murat Topaloğlu’na, Kulüp Müdürü Ertuğrul Küçük’e, yöneticilerimiz Osman Aydın, İsmail Uçak’a çok teşekkür ediyorum.  Bize destek olan, son ana kadar mücadele eden tüm futbolcu kardeşlerime, desteklerini esirgemeyen Kavaklıspor, Gölcük İdman Yurdu, Anadolu 1071 Spor ve İhsaniyespor kulüplerine teşekkür ederim” dedi.

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13 Şub 2024 - 11:30 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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