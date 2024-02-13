Parti binasının kapısını kırıp, çekmeceleri karıştırdılar

Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı binasına geçen Pazar günü kapıyı kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler, dolapları ve çekmeceleri kurcaladı. Parti yetkililerin ihbarı üzerine polis ekipleri binada incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeniden Refah Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren, “Pazar günü saat 14.00 civarı partimize geldiğimizde parti ofisimizin kapısı kırılmış, içeriye girilmiş, makam odasına girilmiş, masanın üzerinde olan evraklar kurcalanmış, dağıtılmış çekmeceler ve dolaplar açılmış ve kurcalanmıştı. Toplantı salonuna girişte zeminde bulunan süpürgeliklere zarar verilmişti.
EMNİYETE BİLGİ VERDİK
Gördüğümüz manzara karsısında şaşırdık. Aklımıza hırsızlık vakası olabileceğini düşündük. Fakat makam odasında var olan laptop, yazıcı hiçbir şeye dokunulmadığını gördük. Emniyete bilgi verdik. Emniyet gerekli incelemeleri yaptı. Süreci yakinen takip ediyoruz. İki yüz bin nüfuslu ilçede bütün partiler olarak kardeşçe seçim süreçlerini demokrasi çerçevesinde geçirdik. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki yerel seçimlerde de aynı özveriyle ilçemizi hak ettiği noktaya getirmek için mücadele edeceğiz.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.