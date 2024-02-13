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13 Şub 2024 - 11:43- Asayiş G:

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezası

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Kocaeli'de öz yeğenine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca F.A. 22 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, karara itirazda bulundu. Yargıtay, E.A.'nın net olmayan konuşmaları bulunması sebebiyle kararı bozunca yeniden görülen davada karar değişmedi. F.A. yeniden 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezası mask
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İzmit'te meydanda gelen olayda; anne F.A. kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Anne, kızını psikoloğa götürdü. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu. Doktor kontrolüne alınan E.A., sinir krizi sırasında annesine, öz amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezası

BABA ÖZ KIZINI SUÇLADI

Anne F.A.'nın şikayetçi olması üzerine amca F.A., 2019 yılının temmuz ayında, öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Evli ve bir çocuk babası olan F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, F.A.'nın mağdur E.A.’ya karşı ’12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar’ suçunu işlediğine karar vererek, 22 yıl 5 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Sanık F.A. karara itiraz etti. Dosya önce İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi’nin yerel mahkeme kararını onaması üzerine, sanık F.A. karara karşı temyiz yoluna başvurdu. Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay, mağdur çocuğun duruşmada alınan ifadesinin CD çözümünde anlaşılamayan sesler nedeniyle çocuğun ifadesinin yeniden alınmasını, bunun mümkün olmaması halinde CD’nin uzman bilirkişilerce incelenmesine hükmederek dosyayı bozdu.

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezası

YENİDEN GÖRÜLDÜ

Dosyanın geri gönderilmesi sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında söz alan sanık F.A. “Bunların bir planları var. E.A. ve annesinin Fransa’ya başvuruları vardı. İltica etmişler, mağdur olan benim. Fransa’ya iltica etmek için plan kurmuşlar. Herkesin gözü önünde istismarda bulunmam mümkün değildir. Düğünümde ve nikahımda istismar ettiğim söylenmekte, o kalabalıkta söylenen şeyleri yapmam hayatın olağan akışına aykırıdır.” diyerek beraatını talep etti.

AYNI CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık F.A. cezasında değişiklik yapmayarak yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Yaklaşık 50 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen F.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararının devam etmesine karar verildi.

# Kocaeli, İzmit, VAR, ceza

13 Şub 2024 - 11:43 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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