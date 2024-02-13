Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezası

İzmit'te meydanda gelen olayda; anne F.A. kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Anne, kızını psikoloğa götürdü. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu. Doktor kontrolüne alınan E.A., sinir krizi sırasında annesine, öz amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
BABA ÖZ KIZINI SUÇLADI
Anne F.A.'nın şikayetçi olması üzerine amca F.A., 2019 yılının temmuz ayında, öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Evli ve bir çocuk babası olan F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, F.A.'nın mağdur E.A.’ya karşı ’12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar’ suçunu işlediğine karar vererek, 22 yıl 5 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
YARGITAY KARARI BOZDU
Sanık F.A. karara itiraz etti. Dosya önce İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi’nin yerel mahkeme kararını onaması üzerine, sanık F.A. karara karşı temyiz yoluna başvurdu. Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay, mağdur çocuğun duruşmada alınan ifadesinin CD çözümünde anlaşılamayan sesler nedeniyle çocuğun ifadesinin yeniden alınmasını, bunun mümkün olmaması halinde CD’nin uzman bilirkişilerce incelenmesine hükmederek dosyayı bozdu.
YENİDEN GÖRÜLDÜ
Dosyanın geri gönderilmesi sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında söz alan sanık F.A. “Bunların bir planları var. E.A. ve annesinin Fransa’ya başvuruları vardı. İltica etmişler, mağdur olan benim. Fransa’ya iltica etmek için plan kurmuşlar. Herkesin gözü önünde istismarda bulunmam mümkün değildir. Düğünümde ve nikahımda istismar ettiğim söylenmekte, o kalabalıkta söylenen şeyleri yapmam hayatın olağan akışına aykırıdır.” diyerek beraatını talep etti.
AYNI CEZA VERİLDİ
Mahkeme heyeti sanık F.A. cezasında değişiklik yapmayarak yeniden 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Yaklaşık 50 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen F.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararının devam etmesine karar verildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aysun - neden o suratı kapalı acaba
Halk - Lanet olsun senin gibi amcaya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.