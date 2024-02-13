Başkan Adayı Büyükgöz Gebzeli Gençlerle ‘Gençlik Kahvesi’nde Buluştu

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplumun her kesiminden vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor. AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Kahvesi’ isimli organizasyona konuk olan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’e AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, Ülkü Ocakları Gebze Başkanı Murat Çetin, teşkilat mensupları eşlik etti.

GEBZE’YE DAİR HAYAL VE HEDEFLERİMİZİ PAYLAŞTIK

İlçe merkezindeki bir kafede düzenlenen ‘Gençlik Kahvesi’ buluşmasında Gebzeli gençlerle sohbet eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; gençlere yönelik hayata geçirilen projeler ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Yeni dönemde gençlere yönelik hazırlanan projelere ilişkin de gençlerle istişare eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Birbirinden kıymetli genç kardeşlerimizle Gebze’ye dair hayallerimizi, hedeflerimizi bu kente kattığımız ve katacağımız değerleri konuştuk.

GENÇLER EMANETİ TESLİM EDECEĞİMİZ YOL ARKADAŞIMIZ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her vesileyle belirttiği üzere; gençlere arka bahçesi gibi görmeyen aksine gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşları olarak gören bir anlayıştayız. Kuşaklar arasındaki anlayış farklarını zenginlik olarak gören bir anlayışla genç kardeşlerimizle iletişim bağımızı kuvvetlendirdik. Umut ediyorum ki bundan sonra da bu bağlarımızı daha kuvvetlendirerek sürdüreceğiz inşallah. Bu vesileyle, bu etkinlikte emeği olan genç kardeşlerimizi ve konuk olan değerli gençlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Keyifli bir sohbet ortamında geçen ‘Gençlik Kahvesi’ buluşması hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Bülten