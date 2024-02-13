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Darıca’da kadınlar ürettiğini satabiliyor

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ev toplantısında kadınların sorularını cevapladı. Darıca’da kadınların ürettikleri el emeği ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkı sunmaları için mağaza açtıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, kadınların her zaman en büyük destekçisi olacaklarını söyledi.

Darıca’da kadınlar ürettiğini satabiliyor mask
Darıca’da kadınlar ürettiğini satabiliyor
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Darıca Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkanı Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir köşesini karış karış gezmeye devam ediyor. Kadın kolları programı çerçevesinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ev toplantısına katılan Başkan Muzaffer Bıyık’a eşi Havva Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç de eşlik etti.

BAŞKAN BIYIK’A SEVGİ SELİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle sakinleri tarafından adeta sevgi seliyle karşılanırken gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, teşekkür etti. Ev toplantısında kadınların sorularını ve taleplerini tek tek not alan Başkan Muzaffer Bıyık, kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade ederek projelerin merkezine kadınları koyduklarını söyledi.

DARICALI KADINLAR AİLE EKONOMİLERİNE KATKI SUNABİLİYOR

Her alanda kadınlar için projeler geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Saha ziyaretlerinde olsun ev toplantılarında olsun hanım kardeşlerimizin bizden bir talebi vardı. El emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkı sunmak istiyorlardı. KİGEM kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini satarak para kazansınlar diye KİGEM El Emeği Mağazası’nı açtık. Barkod sistemi koyduk. Ürünü satılır satılmaz ürün sahibinin hesabına para geçiyor. Böylece aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar” dedi.

Kaynak: Bülten

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13 Şub 2024 - 11:51 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

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